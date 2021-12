Le fougueux affrontement d’Andrew Marr avec Nigel Farage après l’affirmation d’un « parti pris de la BBC » : « Une interview ridicule » | Royaume-Uni | Des nouvelles

Aujourd’hui, M. Marr animera sa dernière émission dominicale de la BBC, après avoir présenté le programme politique au cours des 16 dernières années. Le diffuseur chevronné quittera la BBC pour se concentrer sur l’écriture et la présentation d’émissions politiques et culturelles pour la société de médias Global. M. Marr a déclaré qu’il espérait avoir une plus grande liberté pour s’exprimer en dehors des règles d’impartialité de la BBC.

En annonçant son départ de la BBC après 21 ans, il a tweeté : « Je pense que la politique et la vie publique vont traverser une décennie encore plus mouvementée et, comme je l’ai dit, j’ai hâte de retrouver ma propre voix.

« Je fais l’émission Andrew Marr tous les dimanches matins depuis 16 ans maintenant et c’est probablement plus que suffisant pour tout le monde. »

Tout au long de son passage à la BBC, M. Marr a mené un certain nombre d’entretiens avec les personnalités politiques les plus en vue du pays.

Cependant, en 2019, un affrontement à l’antenne avec M. Farage, alors chef du Parti du Brexit, a conduit à des allégations de « biais » de la BBC de la part du politicien.

Au programme, M. Marr a évoqué les commentaires antérieurs de M. Farage sur le NHS, le contrôle des armes à feu en Amérique et l’admiration de Vladimir Poutine.

Un M. Farage furieux a répondu : « Je n’ai jamais vu de ma vie une interview plus ridicule que celle-ci.

« Vous n’êtes pas prêt à parler de ce qui se passe dans le pays aujourd’hui.

« Vous êtes dans le déni, la BBC est dans le déni. »

« Vous avez un tout nouveau mouvement politique qui est venu de rien et qui est en tête des sondages.

« J’aurais pensé à la première grande interview à la télévision, il pourrait être intéressant de savoir comment et pourquoi cela s’est produit. »

M. Marr est resté en grande partie silencieux sur la dispute, bien que le rédacteur politique de la BBC TV à l’époque, Rob Burley ait tweeté pour soutenir son collègue et a insisté sur le fait que la ligne de questionnement était impartiale.

M. Burley a déclaré : « Ainsi, certains politiciens et bailleurs de fonds comme vous attaqueront notre intégrité parce que vous voulez nous discréditer pour vous avoir posé des questions difficiles.

« C’est un pays libre, continuez.

« Mais Andrew Marr et le reste d’entre nous continuerons à faire NOTRE travail et nous ne serons pas intimidés. »

M. Marr a retweeté le message ci-dessus, ajoutant simplement : « Ceci. »

Pour sa dernière émission à la BBC, M. Marr semble prêt à discuter de la semaine mouvementée de Boris Johnson en tant que Premier ministre.

Le poste de Premier ministre de M. Johnson a reçu un coup dur après avoir perdu le siège sûr des conservateurs du North Shropshire au profit des libéraux-démocrates.

Au cours de la même semaine, le Premier ministre a fait face à une rébellion conservatrice massive au Parlement, alors que le gouvernement faisait adopter une législation sur les passeports vaccinaux.

M. Marr a tweeté vendredi: « J’ai pensé à Boris Johnson et aux Lib Dems pour organiser un petit quelque chose pour parler de ma dernière sortie à la télévision de la BBC dimanche. Merci a tous!. »