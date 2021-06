Le four grill électrique Lidl a trois fonctions de cuisson et ne coûte que 44,99 euros | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Si vous n’avez pas de four à la maison ou si vous avez besoin d’un four supplémentaire à emporter avec vous à votre destination de vacances, le nouvel appareil Lidl est parfait pour vous. C’est un four électrique avec grill qui a trois fonctions de cuisson et ne coûte que 44,99 euros.

Le nombre d’adeptes de la cuisine augmente de jour en jour et aujourd’hui, nombreux sont ceux qui font leurs premiers pas en cuisine. Pour cette raison, la demande d’appareils électroménagers pour préparer des aliments a explosé et chez Lidl, nous pouvons trouver d’innombrables appareils aux prix les plus compétitifs.

La chaîne allemande vient de mettre en vente un électroménager indispensable dans toute cuisine avec un très bon prix. Nous parlons du four électrique avec grill, qui offre trois fonctions de cuisson et ne coûte que 44,99 euros.

Il s’agit d’un four externe qui n’est pas encastrable, il n’a donc pas besoin d’être installé. Vous pouvez le placer sur le plan de travail et le brancher sur le secteur pour l’utiliser soit comme four supplémentaire, soit comme four principal au cas où vous n’auriez pas cet appareil dans votre cuisine. C’est une option très intéressante à emporter au camping ou dans votre maison de vacances cet été.

Ce four a une puissance de 1200 W, ses dimensions sont de 39,9 x 34,5 x 25,3 cm. et pèse 4,68 kg. Il a une capacité de 14 l et à l’intérieur il y a de la place pour des moules d’un diamètre approximatif allant jusqu’à 26 cm.

L’appareil a deux niveaux et comprend une grille en acier inoxydable, un plateau en acier revêtu d’aluminium, un ramasse-miettes amovible et des pinces chromées. Par conséquent, il a tout ce dont vous avez besoin pour préparer vos préparatifs.

Il dispose de régulation continue de la température entre 70 ºC et 230 ºC et dispose d’une minuterie de 60 minutes avec signal sonore. Il dispose de trois combinaisons de chaleur : haut, bas et les deux en même temps, et offre trois fonctions de cuisson : cuire, réchauffer et griller.

Pour 44,99 euros c’est un four démontable très complet, et tout indique qu’il ne tardera pas à s’épuiser. Si vous n’êtes pas arrivé à l’heure et qu’il n’y a plus de stock, Sur Amazon Espagne, vous pouvez trouver d’autres fours de table bon marché :

