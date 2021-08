Le fournisseur d’Apple, Luxshare, enregistre une croissance record après avoir obtenu des commandes d’iPhone 13

in

Le fournisseur d’Apple Luxshare a enregistré des revenus et des bénéfices records au premier semestre 2021, en grande partie grâce à l’implication croissante de l’assembleur chinois dans la chaîne d’approvisionnement d’Apple.



D’après un nouveau rapport de Nikkei Asia :

La société basée à Guangdong, parfois appelée “Little Foxconn”, qui a approfondi ses relations avec Apple et assemble des iPhones pour le géant américain de la technologie pour la première fois cette année, a déclaré que les revenus du premier semestre avaient augmenté de plus de 30% par rapport à il y a un an. à 48,14 milliards de yuans (7,42 milliards de dollars). Le bénéfice net a augmenté de 22% à 3,08 milliards de yuans.

Dans un dépôt en bourse, Luxshare a déclaré avoir atteint les résultats malgré le report de certaines de ses activités en raison de “facteurs externes multiples” – une référence à la pénurie mondiale de puces, à la hausse des coûts de la main-d’œuvre et des matières premières et aux perturbations causées par le marché mondial. crise sanitaire.

Les gains montrent à quel point Luxshare a parcouru depuis le début de sa relation avec Apple. En 2013, Luxshare a commencé à fournir des connecteurs à Apple avant de devenir un assembleur d’AirPods en 2017. Il a ajouté l’Apple Watch à son activité d’assemblage en 2019.

Ce mois-ci, Luxshare aurait remporté 3% des commandes d’iPhone 13 des rivaux taïwanais Foxconn et Pegatron. La construction du smartphone premium d’Apple est considérée comme une percée majeure pour la société chinoise, étant donné qu’elle n’a jamais été impliquée dans la production d’iPhone auparavant.

Malgré le faible pourcentage de Luxshare dans la production d’iPhone‌ cette année, son implication aurait secoué les fournisseurs rivaux d’‌‌iPhone‌‌ qui se méfieraient de la compétitivité du fabricant chinois et de la possibilité qu’il puisse voler de plus gros volumes de commandes à l’avenir. Pour marquer son intention, la société a payé l’année dernière 472 millions de dollars pour acquérir une installation chinoise « iPhone » auprès du plus petit assembleur Wistron.

Apple a désormais plus de fournisseurs de Chine et de Hong Kong que de Taiwan, selon Nikkei, et beaucoup auront un rôle dans la fabrication de la série “iPhone 13”, qui devrait entrer en production de masse cette semaine.

Apple devrait annoncer l’iPhone 13‌ et une nouvelle Apple Watch lors d’un événement numérique le mois prochain.