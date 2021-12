Réserve d’or de valeur

Le fournisseur d’assurance Lemonade (LMND) divulgue la détention de Bitcoin dans son bilan

AnTy15 décembre 2021

Le fournisseur d’assurance axé sur le millénaire, Lemonade, a dévoilé dans son dossier auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) qu’il avait acheté pour 1 million de dollars de Bitcoin en juin 2021. En juin, le prix du Bitcoin s’échangeait entre 30 000 $ et 40 000 $.

Cette divulgation faisait partie de la société annonçant sa fusion avec la compagnie d’assurance automobile Metromile. Selon le dossier de la SEC, Metromile possède des actifs cryptographiques non audités dans le cadre de ses états financiers.

En mai, Metromile avait annoncé qu’il mettrait bientôt en œuvre une solution de paiement Bitcoin sur sa plateforme pour les réclamations d’assurance éligibles et qu’il achèterait du Bitcoin supplémentaire.

À l’époque, le PDG de Metromile, Dan Preston, a déclaré qu’il croyait au « potentiel de transformation de la technologie blockchain » et qu’offrir Bitcoin comme option pour les primes d’assurance ou le paiement des sinistres est la première étape vers l’utilisation de la cryptographie pour des avantages durables dans le secteur de l’assurance.

Selon le dossier réglementaire, Bitcoin est leur seul investissement, qui est stocké auprès d’un fournisseur de garde tiers.

« Les actifs numériques sont initialement enregistrés au coût et sont ensuite réévalués dans les bilans consolidés au coût, net de toute perte de valeur subie depuis l’acquisition », a-t-il déclaré.

Au cours du troisième trimestre, la société a enregistré une perte de valeur de 0,1 million de dollars, et pour les neuf mois clos le 30 septembre 2021, la perte de valeur sur Bitcoin était de 0,2 million de dollars.

À la fin du troisième trimestre de 2021, la société n’avait pas vendu ses avoirs en Bitcoin ; en tant que tel, il n’y a eu ni gain ni perte réalisés.

En septembre 2021, la valeur comptable du bitcoin détenu par la société était de 0,8 million de dollars, tandis que la juste valeur marchande du bitcoin détenu au 30 septembre 2021 était de 1,2 million de dollars.

Au moment de la rédaction, Bitcoin se négocie autour de 48 000 $, en baisse de 30 % par rapport à son sommet historique de 69 000 $ au début du mois dernier. BTC est en baisse de plus de 15% en décembre mais toujours en hausse de 10,30% au quatrième trimestre tout en enregistrant 67% de gains YTD, selon Skew.

Les actions de Lemonade (NYSE : LMND), en revanche, se négocient à 41,28 $, en baisse depuis janvier où elles avaient atteint 188 $.

