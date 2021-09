Le fournisseur d’automatisation du cloud SkyKick décroche 130 millions de dollars, profitant des vents arrière pandémiques de l’accélération numérique

De gauche à droite : Todd Schwartz et Evan Richman, co-fondateurs et co-PDG de Skykick. (Photo de coup de ciel)

La pandémie a accéléré la transformation numérique des entreprises de divers secteurs. C’est une bonne nouvelle pour SkyKick, une startup de Seattle qui vient de décrocher 130 millions de dollars pour alimenter la croissance de son logiciel qui aide les entreprises à migrer et à gérer leurs fichiers dans le cloud.

Fondée par deux anciens employés de Microsoft, SkyKick cible les fournisseurs de services informatiques (ITSP) qui aident les petites et moyennes entreprises dans la gestion de leur infrastructure cloud. Il compte plus de 30 000 fournisseurs de services de téléphonie Internet utilisant son logiciel, qui vise à automatiser 90 % du travail manuel pour les charges de travail dans le cloud à travers la migration des e-mails, la protection des données et les tâches administratives du cloud pour des services tels qu’Office 365. Les clients incluent CDW, GoDaddy, Deutsche Telekom et Intermedia.

Les activités de l’entreprise ont connu une croissance « significative » pendant la pandémie, selon les co-PDG Todd Schwartz et Evan Richman, qui ont lancé SkyKick il y a une décennie.

Le marché des services gérés dans le cloud devrait atteindre 116 milliards de dollars d’ici 2025, contre 62,4 milliards de dollars en 2020.

« Nous n’en sommes qu’aux premiers balbutiements de l’automatisation du cloud sur le marché des PME. Nous sommes ravis de franchir cette nouvelle étape dans notre vision de créer la plate-forme d’automatisation la plus puissante au monde pour les fournisseurs de services informatiques qui les servent », ont déclaré Schwartz et Richman dans une déclaration commune.

SkyKick est en concurrence avec BitTitan, une autre startup de la région de Seattle qui aide les entreprises à migrer vers le cloud.

Morgan Stanley a participé au dernier cycle de financement, qui comprenait de la dette et des capitaux propres. Les investisseurs existants Navin Thukkaram, Craig Nerenberg, Hawk Equity, Trebuchet Capital, Schechter Private Capital et d’autres ont également participé. Le financement total à ce jour est de 200 millions de dollars.

SkyKick emploie environ 230 personnes dans ses bureaux à Seattle, Amsterdam, Sydney et Tokyo. Il prévoit d’ajouter 100 autres employés au cours des 12 prochains mois.