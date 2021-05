Le fournisseur de logiciels Temenos permet le trading cryptographique pour les banques

Le fournisseur de logiciels bancaires Temenos a annoncé un partenariat avec la société d’actifs numériques en ligne Taurus pour permettre l’accès à la crypto-monnaie pour les institutions financières.

Selon son communiqué de presse, l’intégration permettrait aux banques d’offrir plus facilement le trading de crypto-monnaie à leurs clients via la plate-forme Taurus.

Temenos s’appuie sur l’expertise de la blockchain Taurus

Cela verra les clients bancaires de Temenos exposés à une pléthore de solutions blockchain telles que Taurus-CAPITAL (tokenisation et gestion du cycle de vie), Taurus-PROTECT (conservation d’actifs numériques chauds, chauds et froids) et Taurus-EXPLORER (connectivité blockchain basée sur API pour dix protocoles blockchain).

Tout cela sera désormais accessible via le MarketPlace de Temenos.

Temenos note que Taurus a été sélectionné après un processus d’examen et d’évaluation approfondi pour aider les banques à intégrer de manière transparente toutes les formes d’actifs numériques dans les crypto-monnaies, les actifs tokenisés et les monnaies numériques.

Taurus sera intégré au logiciel bancaire de base de nouvelle génération de Temenos appelé Temenos Transact.

S’exprimant à cette occasion, l’associé gérant de Taurus Sébastien Dessimoz a noté qu’il y avait eu une augmentation de la demande d’actifs numériques depuis 2020.

Selon Dessimoz, l’expertise blockchain de Taurus aiderait les clients de Temenos à gérer n’importe quel actif numérique et à créer facilement des produits numériques.

La société genevoise Taurus a reçu une licence de titres de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) pour lancer le marché réglementé de la cryptographie baptisé Taurus Digital Exchange (TDX).

Taurus a déclaré que TDX permettrait aux investisseurs et aux banques d’échanger des titres symboliques, des actifs privés, de l’immobilier, de l’art, des jetons non fongibles (NFT) et des crypto-monnaies.

Taurus est une société de blockchain chevronnée car elle propose des services pour les crypto-monnaies, y compris le jalonnement et la finance décentralisée (DeFi), les actifs tokenisés et les actifs numériques, le tout au sein de sa plate-forme.

Taurus intègre Aave

Taurus a continué à développer sa gamme de produits. En mars 2021, le fournisseur suisse d’actifs numériques a ajouté le protocole DeFi Aave à son infrastructure d’actifs. L’intégration permettrait aux banques et aux bourses de déposer et d’emprunter des crypto-monnaies comme Ether.

Aave, un protocole DeFi destiné aux utilisateurs institutionnels et de détail, facilite l’emprunt et le prêt d’actifs numériques a connu une croissance exponentielle aux côtés du marché plus large de la cryptographie.

Les banques se réchauffent progressivement aux protocoles de finance décentralisée (DeFi) comme Aave, alors que le montant des fonds bloqués dans les protocoles DeFi dépasse la barre des 80 milliards de dollars, selon DeFi Pulse.

Dans un document de recherche publié plus tôt ce mois-ci par ING Bank, basée aux Pays-Bas, il a été convenu que les systèmes financiers centralisés et décentralisés doivent coexister pour réussir. Le papier déclare:

«Bien que DeFi semble actuellement être un domaine à part entière, nous prévoyons que les services financiers centralisés et décentralisés convergeront à un moment donné, car les deux ont des capacités uniques qui sont bénéfiques pour l’autre. Il y a, cependant, le défi pour les institutions centralisées de s’assurer que leurs actifs restent dans les pays qui sont sur la liste blanche. »

