Le fournisseur de médicaments Mac Miller plaide

Stephen Walter, l’homme accusé d’avoir fourni à Mac Miller les médicaments qui ont conduit à sa mort tragique et prématurée en 2018, aurait accepté un accord de plaidoyer des procureurs. Selon des documents judiciaires obtenus par TMZ, Walter a plaidé coupable à un chef de distribution de fentanyl.

Il faisait également face à une autre accusation de complot en vue de distribuer une substance contrôlée, mais les autorités l’ont abandonnée dans le cadre de l’accord de plaidoyer. Les procureurs accusent Walter d’avoir fourni au revendeur de Mac Miller, Cameron James Pettit, les pilules Percocet lacées qui l’ont amené à une overdose. Un élément majeur du plaidoyer signifie que Walter doit admettre qu’il savait que les drogues qu’il vendait étaient mêlées de fentanyl.

Walter encourt une lourde peine maximale de 20 ans de prison, ainsi qu’une liberté surveillée à vie et une amende de 1 million de dollars. avec l’accord, les procureurs cherchent à lui donner 17 ans avec 5 ans de libération surveillée. Walter était déjà en libération surveillée d’une ancienne affaire de drogue lorsqu’il s’est retrouvé dans sa situation actuelle.

Mac Miller est décédé le 7 septembre 2018 d’une apparente surdose de drogue. Les premiers intervenants ont été appelés au domicile du rappeur pour soigner un patient victime d’un arrêt cardiaque. Miller a été déclaré mort sur les lieux. « Malcolm McCormick, connu et adoré par les fans sous le nom de Mac Miller, est décédé tragiquement à l’âge de 26 ans », a déclaré sa famille, confirmant sa mort dans un communiqué. « Il était une lumière brillante dans ce monde pour sa famille, ses amis et ses fans. Merci pour vos prières. »

Pettit a également été accusé de complot en vue de distribuer des substances contrôlées ayant entraîné la mort et de distribution de fentanyl ayant entraîné la mort en lien avec la mort de Miller. « Bien que la mort de toute victime de l’épidémie d’opioïdes soit tragique, l’arrestation d’aujourd’hui est un autre succès pour le groupe de travail sur la fusion HIDTA de la DEA », a déclaré Daniel C. Comeaux, agent spécial adjoint en charge de la DEA à Los Angeles, à propos de la décision du département à l’époque. « Que notre message soit clair, si vous vendez des drogues illégales et tuez quelqu’un, la DEA sera la voix de la victime. Nous ne nous reposerons pas tant que vous n’aurez pas fait face au système judiciaire. »