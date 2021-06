Le fournisseur de pétrole de Red Bull mérite d’être crédité pour son accélération

in

Le directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, a rejeté d’autres affirmations de Lewis Hamilton selon lesquelles l’équipe avait introduit une mise à niveau de son groupe motopropulseur cette année.

Il a déclaré qu’une nouvelle huile introduite par l’équipe, ainsi que des performances en baisse du groupe motopropulseur de Mercedes, expliquent la différence de puissance entre les deux équipes.

Les motoristes ne sont pas autorisés à réviser leurs groupes motopropulseurs cette année, sauf pour corriger des problèmes de fiabilité. Hamilton a déclaré à plusieurs reprises que Red Bull avait reçu une « mise à niveau » lorsque Honda a apporté de nouveaux moteurs lors de la course de la semaine dernière en France, une affirmation que Horner a toujours rejetée.

“Nous avons une nouvelle huile d’ExxonMobil, donc je pense qu’ils devraient s’attribuer tout le mérite du pointage de Lewis sur les moteurs”, a déclaré Horner en réponse à une question de .. « Les moteurs sont homologués, c’est la même spécification.

Mercedes a remplacé les groupes motopropulseurs de leurs voitures une course avant Red Bull. Horner a suggéré que cela a été fait parce que les performances de leurs unités précédentes ont diminué plus rapidement que prévu.

“C’est inhabituel pour Mercedes d’avoir dû changer si tôt dans l’année comme ils l’ont fait”, a-t-il déclaré. «Ils semblent avoir subi une dégradation peut-être plus élevée cette année que les années précédentes.

« Mais comme je l’ai dit, tout ce que nous pouvons faire, c’est nous concentrer sur notre propre travail. Et une autre belle performance de Honda, notre 10e victoire avec Honda en moins de trois ans. Donc c’est jusqu’ici tout va bien.

Red Bull a également utilisé un aileron arrière plus mince et à faible traînée que Mercedes lors des dernières courses, ce qui lui permet d’atteindre des vitesses de pointe plus élevées.

« Il ne fait aucun doute que Honda a fait un excellent travail au cours de l’hiver, mais il suffit de regarder les configurations de la voiture », a déclaré Horner.

« Ils ont une porte de grange à l’arrière de leur voiture pour cette course et nous avions un aileron arrière assez fin. Donc, vous n’avez pas besoin d’être un spécialiste des fusées pour comprendre pourquoi nous sommes potentiellement un peu plus rapides dans les lignes droites.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Grand Prix de Styrie 2021Parcourir tous les articles du Grand Prix de Styrie 2021

Partagez cet article de . avec votre réseau :