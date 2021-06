Le fournisseur de point de vente pour les MPME Mswipe développe un outil de notation pour les banques afin de mieux évaluer la solvabilité des emprunteurs

Lancé en 2011. Les investisseurs de Mswipe comprennent B Capital, UC-RNT, Falcon Edge Capital, Matrix Capital Partners, DSG Partners et Epiq Capital. Photographe : Dhiraj Singh/Bloomberg

Le fournisseur de terminaux de point de vente (POS) Mswipe a annoncé mercredi un système de notation de crédit pour les prêteurs, notamment les banques, les institutions financières et les sociétés financières non bancaires (NBFC) afin de mieux évaluer les micro, petites et moyennes entreprises (MPME) pour l’octroi de crédit. La notation effectuée est basée sur des données alternatives, y compris les variables de transaction, le profil client des commerçants, la base de fidélité et d’autres paramètres liés au paiement, ainsi que les données démographiques et la notation du bureau de crédit traditionnellement disponibles. L’outil de notation vise à faciliter les évaluations de la solvabilité des MPME « et à offrir la possibilité de différencier les risques, ouvrant ainsi des possibilités de tarification dynamique des solutions de crédit », a déclaré la société.

Mswipe offrirait également aux détaillants une facilité de remboursement de prêt abordable grâce à des règlements quotidiens sur les prêts POS. Les MPME, qui représentent 95 % des entreprises en Inde, sont généralement confrontées à des difficultés pour obtenir des crédits auprès des banques et d’autres prêteurs traditionnels en raison du manque d’habitudes bancaires régulières, des états financiers et des revenus des MPME. « Nous avons créé un outil extrêmement puissant pour différencier les risques et non seulement accélérer la prise de décision pour les banques et les NBFC, mais aussi proposer une tarification basée sur le risque pour les solutions de crédit. Le pointage de crédit améliore la capacité de Mswipe à permettre à nos partenaires prêteurs d’étendre des produits de crédit tels que des prêts, des lignes de crédit, des prêts contre POS aux MPME de manière rapide et abordable », a déclaré Amit Mande, responsable de l’activité de prêt, Mswipe. L’outil de notation a été annoncé en partenariat avec l’agence d’évaluation du crédit à la consommation Equifax.

Le pointage de crédit Mswipe sera disponible pour les partenaires de l’industrie afin d’offrir des solutions de crédit aux MPME qui ont été touchées en raison des blocages induits par Covid au milieu de la deuxième vague de la pandémie. « Avec son partenariat avec Mswipe, Equifax apporte un mélange unique de données et d’analyses différenciées, aidant ainsi les prêteurs des MPME et les Fintechs à naviguer à travers les crêtes et les creux du cycle de prêt, promouvant davantage les prêts responsables en ces temps », a déclaré Nipa Modi, Country Head, Fintech , Assurance et WFS, Equifax.

Mswipe prétendait être le plus grand acquéreur indépendant de marchands de points de vente mobiles et fournisseur de réseau avec 6,75 lakh de points de vente et 1,1 million de marchands QR en Inde. La société fournit des services d’acceptation de paiement aux MPME pour accepter les paiements via des cartes, des portefeuilles, des applications de paiement mobile et des applications bancaires, des paiements sans contact et QR. Lancé en 2011. Les investisseurs de Mswipe comprennent B Capital, UC-RNT, Falcon Edge Capital, Matrix Capital Partners, DSG Partners et Epiq Capital.

