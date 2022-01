La société de services cloud de Seattle, 2nd Watch, a annoncé l’acquisition d’Aptitive, une société de conseil en données et en analyse basée à Chicago. Les 50 salariés d’Aptitive rejoindront 2nd Watch, qui emploie désormais plus de 300 personnes. Fondée en 2010, 2nd Watch aide les entreprises à migrer vers le cloud et à exécuter les services associés. En 2019, 2nd Watch a vendu une participation majoritaire à l’investisseur basé à Singapour ST Telemedia.

Share