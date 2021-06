Le fournisseur de télécommunications desservant les pays d’Amérique latine accepte désormais la crypto comme moyen de paiement

L’un des principaux fournisseurs de télécommunications, GoldConnect, accepte désormais Bitcoin comme moyen de paiement.

Avec des emplacements dans 17 pays d’Amérique latine, la société a annoncé cette semaine qu’elle accepterait les paiements en crypto-monnaie via sa nouvelle plate-forme LatamConnect.

Les cryptos seront acceptés via BitPay, le fournisseur de services de paiement Bitcoin et crypto-monnaie. Le fournisseur de services gérera le processus, recevra la crypto du client et déposera de l’argent sur le compte de l’entreprise. Shaun Worley, vice-président des produits chez BitPay a déclaré :

“Notre objectif chez BitPay est de faire de l’acceptation de la crypto un processus transparent et d’augmenter l’adoption, car la crypto est l’avenir des paiements.”

Cette expansion permettra à GoldConnect d’attirer de nouveaux clients et de répondre à la demande croissante de paiements cryptographiques flexibles et faciles à utiliser. Jeremy Villalobos, COO chez GoldConnect, a déclaré :

« En tant que fournisseur de télécommunications perturbateur dans la région LATAM, nous devons continuellement adopter les dernières technologies et méthodes commerciales pour améliorer l’interaction et l’expérience de nos clients. »

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.