Le fournisseur d’électricité russe lancera une plate-forme de vente basée sur la blockchain en 2022 Crypto new media

Une entreprise énergétique russe largement gérée par l’État est sur le point de lancer une plate-forme d’achat d’énergie qui utilise la technologie de la blockchain – mais recherche l’aide du secteur privé pour mener à bien ses plans.

Selon Cnet, le projet est le fruit du plus grand fournisseur de vente d’énergie à Kaliningrad et dans la région environnante. La société est nommée Yantarenergosbyt, et est une filiale du géant de l’énergie Rosseti – une entreprise détenue à 88 % par le gouvernement Agence fédérale pour la gestion des biens de l’État (une division de la Ministère du Développement économique).

Yantarenergosbyt recherche un entrepreneur privé pour l’aider à construire la plate-forme, qui enregistrera automatiquement de nouveaux clients sur un nouveau marché de détail de l’électricité, créera des contrats intelligents d’approvisionnement en énergie alimentés par contrat et relayera les informations aux autorités de surveillance du secteur de l’énergie.

Le fournisseur d’énergie fournira au soumissionnaire retenu un budget d’environ 651 000 USD pour terminer le processus de création de la plate-forme et annoncera son soumissionnaire préféré le 20 septembre.

L’entreprise a précisé que le système devrait utiliser un réseau de blockchain décentralisé, et signifiera probablement que des entreprises privées et même des particuliers pourront devenir des opérateurs de nœuds.

La plate-forme sera également conçue de manière à permettre aux opérateurs d’utiliser des compteurs intelligents pour surveiller et calculer automatiquement les coûts et les paiements des participants impliqués dans le processus de transfert et de stockage – et d’émettre aux clients des factures numériques alimentées par la blockchain.

Le média a déclaré que ni Rosseti ni sa filiale ne commenteraient si des mesures similaires pourraient être répétées ailleurs dans le pays.

Cependant, en février 2020, Rosseti a dévoilé une feuille de route, qui comprenait un certain nombre d’initiatives de commerce d’énergie liées à la blockchain. L’entreprise s’est engagée à entreprendre une « transformation numérique » d’ici 2030.

Le média a déclaré que la nouvelle plate-forme devrait être déployée dans la ville d’Ekaterinbourg et ses environs, ainsi que dans la région de Kaliningrad, au plus tard le 30 décembre 2022.

Rosetti pourrait bien tester les eaux avec son projet de Kaliningrad – dans l’espoir que la plate-forme pourrait être adoptée ailleurs dans le pays. La société opère dans 80 des régions de Russie et dispose d’un vaste réseau de filiales.

