Le fournisseur d’infrastructure Blockchain InfStones lance des services pour le réseau Neo N3 » CryptoNinjas

InfStones, un fournisseur de services d’infrastructure blockchain, a annoncé son partenariat avec Neo pour lancer les services d’API publics Neo N3 sur la plate-forme InfStones. Tous les utilisateurs peuvent créer gratuitement leur API Neo sur la plate-forme InfStones et accéder aux données en chaîne Neo N3 de manière beaucoup plus rapide et pratique, ou utiliser ce service pour développer et déployer des applications sur le réseau Neo N3.

« Les services Neo API fournis par InfStones constituent une partie importante de l’infrastructure écologique N3. Grâce à ce partenariat, nous pouvons fournir aux développeurs de l’écosystème Neo de meilleures solutions API et une meilleure accessibilité des données.

– John Wang, directeur du développement néo-écologique

InfStones + Néo

Neo est la troisième chaîne publique pour laquelle InfStones a ajouté des services d’API publics après Ethereum et Binance Smart Chain. En juillet, InfStones a été élu membre initial du Neo Council, pour fournir des services de données professionnels, des services API, des services de nœuds et des services de jalonnement à l’écosystème Neo afin d’assurer le lancement en douceur du réseau principal Neo N3 et d’aider avec le Neo Développement de l’écosystème N3.

En plus des services d’API publics, la plate-forme InfStones aide également les utilisateurs à créer des API dédiées en un clic sur chaque blockchain, y compris Neo. Le service d’API public utilise un cluster de nœuds partagés, qui est rapide à créer et peu coûteux, mais il existe des restrictions sur le montant et le taux de la demande.

Différente de l’API publique, chaque API dédiée créée par l’utilisateur monopolise la machine à nœuds, il n’y a pas de limite sur le montant demandé et la configuration de la machine à nœuds peut être personnalisée en fonction des besoins de performances. À l’heure actuelle, InfStones prend en charge près de 50 services API dédiés à la blockchain, notamment Ethereum, BSC, Neo, Solana, Polygon, Cosmos, etc.

« Neo N3 est une évolution importante de la chaîne publique Neo. Nous sommes très heureux de coopérer avec Neo à un stade aussi critique et de tirer pleinement parti de nos avantages technologiques. En tant que premier fournisseur de services d’infrastructure blockchain au monde, nous espérons que le service Neo API pris en charge par InfStones deviendra une partie importante de l’infrastructure de l’écosystème Neo et aidera Neo N3 à accomplir sa mission de responsabiliser tout avec la technologie blockchain.

– Zhenwu Shi, PDG d’InfStones