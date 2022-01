Le fournisseur Together Energy « s’apprête à s’effondrer dans quelques semaines »

Il pourrait être le premier fournisseur d’énergie à faire faillite en 2022 (Photo: Alamy

Un fournisseur d’énergie avec 170 000 clients pourrait être le premier à s’effondrer cette année s’il ne bénéficie pas d’une injection d’argent d’urgence.

Together Energy – qui appartient à 50% au Warrington Borough Council – devrait manquer d’argent à la fin du mois, rapporte Sky News.

Une source a affirmé que la société de services professionnels Alvarez & Marsal (A&M) était sur le point d’abandonner sa dernière tentative de trouver un nouveau financement pour l’entreprise.

Un porte-parole de Together Energy a insisté hier sur le fait qu’il était « toujours en conversation active ».

S’il s’effondre, l’entreprise serait le 26e fournisseur à cesser ses activités depuis août de l’année dernière.

De nombreuses entreprises ont connu des difficultés car le plafonnement des prix de l’industrie est resté malgré la flambée des prix de gros du gaz sur des marchés turbulents.

Il serait placé dans le processus de fournisseur de dernier recours (SOLR) d’Ofgem, et d’autres sociétés soumissionneraient pour embaucher les clients de Together Energy.

Le secrétaire aux Affaires, Kwasi Kwarteng, devrait avoir de nouvelles discussions avec les patrons de l’énergie, qui demandent la suppression du plafonnement des prix et des renflouements d’urgence.

Quelque 26 fournisseurs ont cessé leurs activités depuis août de l’année dernière (Photo : . / iStockphoto)



Le secrétaire aux affaires, Kwasi Kwarteng, devrait s’entretenir avec les dirigeants de l’énergie (Photo: Zuma Press Wire / REX)

La plus grande entreprise à s’effondrer à ce jour était Bulb, qui a fait faillite en novembre. C’était le septième fournisseur d’énergie du Royaume-Uni et comptait 1,7 million de clients, qui sont actuellement protégés car l’entreprise est soumise à une administration spéciale soutenue par les contribuables.

Le conseil d’arrondissement de Warrington a investi 18 millions de livres sterling dans Together Energy en septembre 2019, affirmant que le travail était « une partie importante du travail du conseil pour faire face à l’urgence climatique, lutter contre la précarité énergétique et créer de nouvelles opportunités d’emploi pour la population locale ».

Une source a déclaré que le conseil d’arrondissement de Warrington ne fournirait aucun financement supplémentaire à l’entreprise en difficulté.

Mais le coût des factures d’énergie pour des millions de clients devrait augmenter à partir du 1er avril alors que le plafond des prix est augmenté.

Plus d’argent



Boris Johnson aurait annoncé de nouvelles mesures au cours du mois prochain pour aider ceux qui luttent contre la hausse des prix.

Les ministres ont conclu que « quelque chose doit être fait » et le Premier ministre devrait personnellement participer aux réunions sur la crise énergétique la semaine prochaine.

Le Trésor serait contraint de dépenser des fonds supplémentaires pour la crise après avoir déjà été fortement comprimé en raison de la pandémie de coronavirus.

Le fondateur de Money Saving Expert, Martin Lewis, a averti que des millions de personnes pourraient choisir entre « chauffer ou manger » cette année en raison de la hausse de la facture « sismique ».

