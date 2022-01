Le FOV de la console dans Warzone a encore beaucoup de joueurs en armes

Si vous avez été un Zone de guerre joueur pendant un certain temps, en particulier un joueur de console qui préfère plonger dans la mêlée dans le confort d’un canapé plutôt que d’une chaise de jeu, alors vous serez probablement au courant de la discussion en cours autour curseurs de champ de vision (FOV).

Pour ceux qui ne le savent pas, une description simple de ce à quoi le FOV fait référence est le montant que vous pouvez voir sur votre écran à tout moment. Là où Warzone est critiqué sur ce sujet, c’est la différence entre ce que les joueurs sur consoles peuvent voir et ceux qui jouent sur PC.

Dans l’état actuel des choses, les joueurs sur console peuvent maximiser leur champ de vision à 80, tandis que les joueurs sur PC peuvent l’augmenter jusqu’à 120, ce qui leur donne une vue 50 % plus grande de leur environnement. Dans un jeu comme Warzone, avec un temps de mise à mort rapide, surtout de près, cela donne aux joueurs PC un vaste avantage.

Pour montrer clairement le problème, l’utilisateur de Reddit, Maximus0066, a publié une photo du jeu fonctionnant à la fois sur PC et sur console, avec leur personnage se tenant au même endroit. Les différences sont immédiatement apparentes, le joueur PC étant capable de distinguer tout le mur arrière de la pièce, tandis que le joueur console est incapable de voir grand-chose au-delà de la fenêtre.

Maintenant, ce problème a déjà été traité. Le directeur créatif Ted Timmins a répondu aux questions concernant le FOV sur les consoles en décembre. Bien qu’il n’ait fourni aucune information concrète sur l’éventualité ou la date d’une mise à jour, il a confirmé que l’équipe était au courant des préoccupations.

Certainement conscient de cela, surtout que je parle en tant que joueur de console. Le fait est que si je tweete littéralement n’importe quoi, cela deviendra un titre qui ne serait pas juste pour moi ou pour l’équipe. J’espère juste que ces notes de mise à jour l’indiquent clairement ; vous êtes entendu et nous vous écoutons. – Ted Timmins (@JustTeddii) 1er décembre 2021

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies

Gardant à l’esprit que Caldera vient tout juste de sortir et que des questions plus urgentes telles que les skins invisibles et la stabilité du serveur sont probablement des priorités pour le moment, il est prudent de supposer que nous devrons rester patients et attendre plus d’informations à ce sujet pour le moment.

Cela étant dit, il s’agit toujours d’une préoccupation majeure qui doit être abordée. Avec un curseur FOV présent dans Call of Duty: Vanguard, les doigts croisés pour que les bonnes personnes travaillant sur Warzone puissent également le comprendre à temps.

Pour plus de contenu Warzone, consultez notre guide des meilleures armes Warzone Pacific, ainsi que notre article sur la façon de mettre à niveau rapidement les armes dans Warzone.