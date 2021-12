Le FPI d’ESPN prédit maintenant de manière maniaque un Super Bowl Pats-Bucs

Roger Goodell, détourne le regard. Tout le monde, régalez vos yeux de la dernière mise à jour de l’indice de puissance du football d’ESPN.

Selon les calculs du site, le match le plus probable du Super Bowl cette année présente désormais le champion en titre des Tampa Bay Buccaneers face aux New England Patriots.

Les Pats ont 30,8% de chances d’atteindre le match pour le titre 2021-22, selon le FPI, tandis que les Bucs se maintiennent à 31,4%. Un jeu qui se termine avec la remise du trophée Lombardi par le commissaire à Robert Kraft et Bill Belichick ou à Tom Brady et Rob Gronkowski nécessiterait une diffusion simultanée uniquement axée sur les expressions de Goodell.

Cela dit, cela reste un match extrêmement improbable:

Les Bucs (9-3) doivent se frayer un chemin à travers une NFC chargée des Packers de Green Bay (9-3), des Cardinals de l’Arizona (10-3) et des Cowboys de Dallas (8-4). Les Pats 9-4 sont tout aussi regroupés dans l’AFC, les Titans du Tennessee, les Ravens de Baltimore et les Chiefs de Kansas City étant tous assis à 8-4.

Tipico Sportsbook classe toujours KC comme favori pour remporter l’AFC à +270 avec la Nouvelle-Angleterre juste derrière à +320. Tampa Bay est le favori pour revendiquer le NFC à +250. Quant au championnat lui-même, Tampa est à +500 pour répéter tandis que les Patriots sont à +700 pour remporter leur septième titre.

Belichick devant combattre Brady juste pour égaliser le nombre de bagues du QB serait vraiment un Super Bowl béni pour les fans de football. À l’exception peut-être de ceux d’Atlanta, où vous devez supposer que le nombre de téléspectateurs Over/Under serait défini autour de 200.

Gannett peut gagner des revenus de Tipico pour les références du public à des services de paris. Tipico n’a aucune influence sur ces revenus et n’est en aucun cas dépendant ou lié aux salles de rédaction ou à la couverture médiatique. Voir Tipico.com pour les termes et conditions. 21+ seulement. Problème de jeu ? Appelez 1-800-GAMBLER (NJ), 1-800-522-4700 (CO).