Le Français Frank Ntilikina, nouveau coéquipier de Luka Doncic aux Dallas Mavericks

Avec l’arrivée possible de Goran Dragic en stand by pour quelques semaines Les francs-tireurs de Dallas il continue d’essayer d’ajouter des joueurs de périmètre à son effectif et le dernier, pour l’instant, va être l’ancien international français des New York Knicks Frank Ntilikina. C’est un joueur que les Texans voulaient déjà lors du repêchage de 2017, lorsqu’ils ont choisi la position numéro 9, mais les New Yorkais l’ont « volé » dans le 8 et ont fini par choisir Dennis Smith Jr. Marché NBA encore très ému.

Les Mavericks sont devenus la prochaine destination probable de l’ancien gardien des Knicks Frank Ntilikina, selon des sources de la ligue. – Marc Stein (@TheSteinLine) 15 septembre 2021