Le français Renault et le chinois Geely vont explorer une nouvelle entreprise axée sur l’hybride

Le logo du constructeur automobile Renault est représenté chez un concessionnaire à Vertou, près de Nantes, France

Le groupe français Renault SA (RENA.PA) a déclaré lundi qu’il cherchait à relancer ses activités en Chine en formant une coentreprise de véhicules hybrides avec Geely Holding Group (GEELY.UL), un an après avoir mis fin à ses opérations précédentes sur le plus grand marché automobile du monde. .

Les deux sociétés ont signé un accord-cadre pour créer la coentreprise, qui fabriquerait et vendrait des voitures hybrides essence-électrique de marque Renault en Chine en utilisant les technologies, les chaînes d’approvisionnement et les installations de fabrication de Geely, tandis que Renault se concentrerait sur les ventes et le marketing.

. a annoncé le plan plus tôt lundi, citant des personnes proches du dossier.

Dans le cadre de ce partenariat, les deux constructeurs automobiles ont également convenu d’explorer une localisation conjointe des véhicules hybrides de la marque Lynk & Co de Geely en Corée du Sud, où Renault fabrique et vend des voitures depuis plus de deux décennies.

L’entreprise se concentrerait initialement sur la Chine et la Corée du Sud, mais serait probablement étendue pour couvrir les marchés asiatiques à croissance rapide.

Geely et Renault envisagent également de développer des voitures à batterie entièrement électriques pour l’entreprise, a déclaré une source proche du dossier.

La nouvelle entreprise est calquée sur une entreprise axée sur les véhicules électriques que Geely a créée en 2019 avec Daimler (DAIGn.DE), qui prévoit de fabriquer en Chine et de vendre des véhicules électriques de marque Smart basés sur la technologie Geely en utilisant le réseau de vente mondial de Daimler.

L’entreprise Geely-Renault, cependant, serait complètement distincte de l’entreprise de Geely avec Daimler.

Pour Geely, le plus grand constructeur automobile local de Chine en termes de ventes, la nouvelle coentreprise renforcerait sa stratégie consistant à utiliser des partenariats avec d’autres constructeurs automobiles pour partager les technologies, les chaînes d’approvisionnement et la fabrication, ce qui réduirait les coûts de développement des véhicules électriques et d’autres technologies de mobilité futures.

Pour Renault, le partenariat aiderait le constructeur automobile français à reconstruire sa présence en Chine après avoir mis fin à une joint-venture avec Dongfeng Motor Group (0489.HK) en 2020.

Renault et Geely fabriqueraient les voitures “dans les usines existantes de Geely” dans le but d’exporter éventuellement les véhicules, selon un document. Cependant, une source a déclaré qu’il était peu probable qu’elle révèle immédiatement dans quelles usines la production aurait lieu.

La coentreprise Renault-Geely proposée pourrait être contrôlée par Geely, a déclaré l’une des sources, contrairement à la coentreprise Smart de Geely avec Daimler, dans laquelle les deux sociétés ont une part égale.

Renault et son partenaire d’alliance mondiale Nissan Motor Co (7201.T) avaient le même partenaire chinois Dongfeng, avant la dissolution de la joint-venture Renault-Dongfeng.

Renault et Nissan conçoivent, produisent et commercialisent également depuis longtemps des voitures qui partagent des plates-formes et d’autres composants de véhicules afin de réduire les coûts de fabrication et autres.

L’impact du nouveau partenariat de Renault avec Geely sur l’alliance Renault-Nissan n’était pas immédiatement clair.

Deux dirigeants de Nissan ont déclaré à . qu’ils ignoraient que Renault était en pourparlers avec Geely. Ils ont déclaré que Nissan pourrait éventuellement bénéficier s’il puisait dans les chaînes d’approvisionnement de Geely, mais il était trop tôt pour évaluer l’impact.

Les constructeurs automobiles souhaitent utiliser des véhicules hybrides essence-électrique, qui ont un meilleur rendement énergétique que leurs homologues tout-essence, pour répondre aux réglementations automobiles de plus en plus strictes dans le monde. Ces véhicules hybrides, que les conducteurs ne peuvent pas recharger directement en électricité, sont différents des voitures hybrides rechargeables.