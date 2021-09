Le frappeur de commutateur Ozzie Albies appelle à la batte à droite contre RHP, frappe les RH

Les Braves d’Atlanta mènent une course serrée pour le titre de l’Est de la NL avec les Phillies et les Mets en quatre matchs au cours des dernières semaines de la saison. Et si les Braves sont capables de repousser leurs rivaux en pleine expansion, une décision d’embrayage du joueur de deuxième but Ozzie Albies méritera une partie de ce crédit.

Les Braves ont ouvert un long séjour à domicile mardi avec une victoire de 8-5 sur les nationaux. Le match a vu les Braves prendre une avance de 5-1 en septième manche. Mais avec Atlanta ayant besoin d’une réponse rapide, les Albies qui frappent par interrupteur ont décidé d’adopter une approche différente contre le lanceur droitier Ryne Harper.

Au lieu de frapper du côté gauche comme il le ferait normalement, Albies s’est dirigé vers la plaque en tant que frappeur droitier. Devinez ce qui s’est passé ensuite…

.@ozzie a maintenant remporté QUATRE matchs consécutifs!#ForTheA pic.twitter.com/LwW4I1cqE7 – Braves d’Atlanta (@Braves) 8 septembre 2021

Albies a conduit une balle de rupture 3-1 au champ du centre gauche pour le coup de circuit de 2 points. Il s’agissait de son quatrième match consécutif avec un coup de circuit.

Après le match, la première question portait sur la décision de frapper du côté droit contre un droitier. Albies a déclaré qu’il avait dit au manager Brian Snitker qu’il allait frapper à droite pour gérer les lancers de rupture de Harper. Snitker n’avait aucune objection.

“J’ai dit à Snit que je voulais aller à droite. Il a dit:” Faites ce que vous voulez. “”@Kelly_Crull rattrape @ozzie après avoir frappé le coup de circuit dans une victoire des @Braves contre les Nationaux. pic.twitter.com/g7yK2x7VYU – Bally Sports: Braves (@BravesOnBally) 8 septembre 2021

“Faites ce que vous voulez”, a apparemment déclaré Snitker.

Et hé, Albies sait comment choisir ses spots pour les affrontements droitier contre droitier. Il est 3 pour 9 avec 2 circuits et une marche pour sa carrière dans ce scénario. Il devrait envisager de le faire plus souvent.