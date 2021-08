Le frappeur de la Petite Ligue a eu une drôle de réaction à la mauvaise décision de l’arbitre

Les arbitres des ligues majeures ont fait l’objet d’une surveillance accrue ces dernières années parce que, eh bien, ils ont été terribles. Les lanceurs lancent plus vite et avec plus de mouvement que jamais, et les arbitres – comme Angel Hernandez – ont généralement été incapables de s’adapter avec une précision constante.

Mais si vous pensiez que les arbitres de la Ligue majeure étaient mauvais, laissez-moi vous présenter les arbitres de la Petite Ligue.

Les arbitres de la Petite Ligue travaillent généralement sur une base bénévole, et leur formation n’approche même pas celle du pire arbitre de lycée. Ils manquent beaucoup d’appels, et ces erreurs passent inaperçues jusqu’à ce que la série télévisée Little League World Series (et régionales) se déroule. Et, oh mec, c’est fou de voir ces appels manqués quand les caméras de télévision sont là.

Il suffit de regarder ce qui s’est passé lors du championnat de la région du sud-ouest de mardi entre le Texas West et la Louisiane.

Il ne pouvait pas croire cet appel 😂 🤣 pic.twitter.com/ibIHwM679h – SportsCenter (@SportsCenter) 11 août 2021

Landry Pate de Texas West a été abasourdi lorsqu’un arbitre a appelé une prise sur un terrain si extérieur qu’il aurait probablement touché un frappeur gaucher.

La réaction de Pate à l’appel était hilarante alors qu’il se tenait dans la boîte, la mâchoire baissée.

Nous ne verrons pas de robot umps dans Little League de si tôt, mais ils devraient vraiment l’envisager pour la Little League Word Series. Cet appel était sur le territoire d’Eric Gregg.