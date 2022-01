Le Freestyle est le nouveau mini-projecteur de Samsung : il pèse moins d’un kilo | La technologie

La société coréenne a annoncé un projecteur miniature qui se veut l’option idéale pour ceux qui souhaitent projeter des films, des vidéos, des photos ou tout autre contenu multimédia.

Au sein des conférences CES 2022, les gens de Samsung ont tout présenté, avec un intérêt particulier pour leur activité d’écrans. Ou plus précisément dans leur activité de télévision, où ils ont dominé le marché pendant des années avec LG.

Mais en dehors des téléviseurs, des moniteurs et des panneaux, la société coréenne fabrique également des projecteurs, un secteur où ils sont aussi la voix chantée. Ainsi, durant le salon, ils consacreront un temps de leurs conférences pour présenter de nouveaux dispositifs de projection.

Et aujourd’hui, nous allons nous concentrer sur lui Le Freestyle, un mini projecteur qui veut devenir l’option préférée de ceux qui, bien qu’ils veuillent emporter un projecteur portable, n’en décident pas.

Et nous disons cela parce qu’en tant que projecteur portable, le Freestyle fait plus que livrer. L’ensemble de l’appareil pèse moins de 1 kg, il devrait donc être assez facile à transporter, et ses fonctions de mise à niveau automatique et de support réglable devraient suffire pour projeter n’importe où.

De plus, cet appareil tout-en-un est livré avec un système de son intégré à 360 degrés, il n’est donc pas nécessaire de transporter des haut-parleurs supplémentaires. Malheureusement la puissance nous ne la connaissons pas.

Les projecteurs actuels ont peu à voir avec ces appareils statiques qui ne pouvaient être utilisés qu’au crépuscule il y a des années. Désormais, ils offrent une qualité comparable aux meilleurs téléviseurs du marché. Nous vous donnons 10 clés à retenir pour choisir le meilleur projecteur.

Le seul inconvénient majeur de The Freestyle est que le projecteur nécessite que vous achetiez des modules complémentaires en option pour en faire un appareil que vous pouvez vraiment utiliser n’importe où.

Ceci comprend une batterie USB-C portable pour que vous n’ayez pas à dépendre de la nécessité d’avoir toujours une prise à proximité, ainsi que de recommander une housse imperméable pour garder le Freestyle au sec à l’extérieur.

L’un des projecteurs 4K les moins chers du marché. Il a une résolution native de 3840 x 2160 pixels, avec HDR, avec une taille maximale de 300 pouces. Il prend également en charge le cinéma 3D et peut fonctionner avec un taux de rafraîchissement de 24 Hz pour le contenu cinématographique.

Le projecteur est longue focaleRare lorsque tous les nouveaux projecteurs sont à courte focale. Cela peut vous pénaliser en luminosité et en intensité.

Nous ne connaissons ni les lumens de luminosité, ni les pouces maximum qu’il supporte, ni la résolution ni le prix. Donc pour le moment on ne peut pas en dire plus sur The Freestyle.