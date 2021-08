Le frère aîné de Sammy Pérez décède également du covid – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

Il y a quelques semaines, il a été annoncé que Sammy Pérez est décédé des complications du covid après avoir passé plusieurs jours à l’hôpital

Maintenant, le neveu de Sammy a révélé que le frère du comédien est également décédé de cette terrible maladie.

Dans une interview pour l’émission De Primera Mano, d’Imagen Televisión, Daniel Pérez a parlé du processus qu’ils ont vécu ces derniers jours, où ils veulent mettre de côté la controverse avec l’ex-partenaire et demander un hommage à Sammy

Cela fait déjà deux semaines qu’il nous a quitté, un peu plus. En ce moment, nous essayons de surmonter le processus, de comprendre ce qui s’est passé parce que cela a été très rapide. Nous avons déjà mis de côté dire et vous dire ce qu’il en est de votre partenaire, en ce moment c’est ce qui nous intéresse le moins. En ce moment nous pensons à un hommage pour lui, que nous ayons les cendres à la maison et que nous lui rendrons un hommage”

En revanche, il a regretté que son autre oncle, le frère aîné de Sammy, soit également décédé du coronavirus

Quant à la dette qui était en souffrance à l’hôpital le temps que Sammy ait été hospitalisé, il semble que l’acteur Eugenio Derbez ne les ait pas abandonnées.

En tant que tel, les avocats d’Eugenio s’en chargent, ils ne nous en ont pas informé avec certitude. Apparemment il y a une signature de la personne qui l’a inscrit, qui est son ex-partenaire, là on ne sait pas cette signature comment ça va fonctionner. Jusqu’à présent, nous ne savons pas avec certitude sur la dette. La dette avait augmenté à environ un million et demi de pesos. Eugenio était avec nous du début à la fin, nous soutenant de toutes les manières, et il continue de se soucier de comment nous sommes, de ce dont nous avons besoin, en consultant, il est à l’affût. C’est ce que nous apprécions le plus, qu’Eugenio n’ait jamais abandonné », a-t-il conclu.