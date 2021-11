Le frère d’Alec Baldwin, Daniel, a des mots forts sur le tournage de « Rust »

Le frère d’Alec Baldwin, Daniel Baldwin, a parlé de la fusillade de Rust lundi, se plaignant que son frère avait été utilisé comme bouc émissaire pendant toute l’épreuve. Daniel est apparu à la radio dans The Domenick Nati Show, où il a déclaré qu’Alec subissait le plus gros des critiques en raison de ses opinions politiques. Il pense que la renommée de son frère sur la liste A fait de lui une cible facile également.

« Vous savez qu’Alec a le nom, n’est-ce pas, alors allons-y et prenons Alec pour ses opinions politiques et les nombreuses choses merveilleuses qu’il a faites pour différents organismes de bienfaisance et personnes et sa femme et voyons si nous ne pouvons pas faire du sensationnel ça et aller après Alec », a déclaré Daniel, spéculant sur la façon dont le récit était dirigé. « C’est ce à quoi il est confronté parce qu’il a des opinions arrêtées et qu’il a la tête forte et qu’il a des opinions très fermes sur certaines choses et que les gens qui ne l’aiment pas profiteront de lui et persécuteront sa femme. C’est une cible. »

Daniel faisait vraisemblablement référence à l’aversion très publique d’Alec Baldwin pour l’ancien président Donald Trump et à son impression de Trump sur Saturday Night Live ces dernières années. Alec a également soutenu l’ancien président Barack Obama ces dernières années, et les républicains n’ont jamais manqué une occasion de le condamner ou de le critiquer.

Daniel n’a identifié aucun critique spécifique, mais il a peut-être fait référence à Donald Trump Jr., qui n’a pas hésité à blâmer Alec pour la fusillade de Rust sur les réseaux sociaux. Trump Jr. a même tweeté des publicités pour un t-shirt indiquant : « Les armes ne tuent pas les gens, Alec Baldwin tue les gens. »

Comme tu es très chrétien. pic.twitter.com/Df6oNXPThv – Sunjeet Baadkar (@sunjeetbaadkar) 29 octobre 2021

En dehors de ces sphères extrêmement politisées, cependant, peu de lecteurs attribuent toute la responsabilité de cette fusillade à Alec – ou à tout autre individu. Le tournage était une confluence improbable d’erreurs commises par une équipe surmenée avec une expérience limitée dans certains rôles clés. Juridiquement parlant, il fait toujours l’objet d’une enquête, de sorte qu’aucun auteur n’a encore été tenu légalement responsable.

Daniel a déclaré qu’il pensait que la plus grande faute incombe à l’armurier de Rust Hannah Gutierrez-Reed, qui était responsable des armes à feu et des munitions sur le plateau de tournage. Il pense également que le réalisateur adjoint Dave Halls a une part de responsabilité, puisqu’il a remis l’arme à Alec avant la scène.

Alec passe du temps avec la famille de feu la directrice de la photographie Halyna Hutchins depuis qu’elle a été tuée dans la fusillade. Jusqu’à présent, aucune arrestation ou accusation n’a été déposée. L’enquête est en cours.