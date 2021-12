Le frère de Chadwick Boseman révèle comment il voudrait que Marvel gère le rôle de « Black Panther »

Le frère de Chadwick Boseman s’est exprimé et a révélé comment il aimerait que Marvel gère le rôle de Black Panther à l’avenir. TMZ s’est entretenu avec Derrick Boseman au sujet de la récente campagne sur les réseaux sociaux #RecastTChalla, que les fans utilisent pour faire savoir à Marvel qu’ils aimeraient voir l’histoire du personnage se poursuivre. Derrick a partagé sa position sur la question, affirmant qu’il convient qu’il serait bon de revoir T’Challa à l’écran, même si cela implique de refondre le rôle à l’origine de son défunt frère.

Boseman est décédé le 28 août 2020, après un long combat contre le cancer du côlon. « Un vrai combattant, Chadwick a persévéré tout au long de tout cela et vous a apporté de nombreux films que vous aimez tant », pouvait-on lire dans une déclaration de la famille de Boseman à l’époque. « De Marshall à Da 5 Bloods, en passant par Ma Rainey’s Black Bottom d’August Wilson et plusieurs autres, tous ont été filmés pendant et entre d’innombrables chirurgies et chimiothérapies. Ce fut l’honneur de sa carrière de donner vie à King T’Challa dans Black Panther. » Dans ses nouveaux commentaires, Derrick dit que l’impact de Black Panther, en particulier sur les jeunes enfants noirs qui ont vu un super-héros Black King sur grand écran, a été énorme et ne devrait pas être sacrifié si le rôle peut être refondu.

Aidez-nous à atteindre notre nouvel objectif de 45 000 signatures. Chadwick a travaillé beaucoup trop dur pour amener le roi T’Challa à VIE pour que @MarvelStudios le tue prématurément. Faisons à la fois de Chadwick et de T’Challa le début d’une légende et non la fin d’une. #RecastTChallahttps://t.co/tX4l8HeMlT – Critiques de films d’E-Man – #RecastTChalla (@EmansReviews) 29 novembre 2021

À la suite de la mort de Boseman, il a été nominé pour plusieurs prix majeurs, résultant de ses rôles dans Da 5 Bloods et Black Bottom de Ma Rainey, tous deux des films Netflix. Boseman a été nominé pour Da 5 Bloods à la 27e cérémonie annuelle des Screen Actors Guild Awards dans deux catégories : Performance exceptionnelle d’un casting dans un film et Performance exceptionnelle d’un acteur masculin dans un second rôle. Il a également été nominé pour deux prix pour Ma Rainey’s Black Bottom aux prix SAG 2021: Performance exceptionnelle de la distribution dans un film et Performance exceptionnelle d’un acteur masculin dans un rôle principal, ce dernier qu’il a remporté.

Boseman a reçu à titre posthume le prix du meilleur acteur – film dramatique aux Golden Globe Awards 2021, pour Black Bottom de Ma Rainey. Il a été nominé pour quatre Critics’ Choice Movie Awards, remportant le prix du meilleur acteur pour Black Bottom de Ma Rainey. Boseman est actuellement nominé pour le meilleur acteur principal – pour Black Bottom de Ma Rainey – aux British Academy Film Awards et aux Academy Awards. Pour le moment, Marvel a déclaré qu’il n’avait actuellement aucun plan pour redéfinir le rôle de Boseman en tant que T’Challa.