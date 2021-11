Le frère de DaniLeigh, Brandon Bills, dit qu’il mettra KO DaBaby au combat

Lire du contenu vidéo

TMZ.com

DaBaby aurait été agressé par sa petite maman DaniLeigh, et maintenant son frère veut lui taper dessus… légalement, bien sûr.

Nous avons Billets de Brandon à The Grove à Los Angeles et lui a parlé de défier l’ex de sa sœur à un match de boxe de célébrités.

Brandon, qui est aussi un rappeur lui-même, dit qu’il gagnerait haut la main … garantissant que le combat se terminerait avec DaBaby froid sur la toile.

Comme nous l’avons signalé … DaBaby et DaniLeigh sont entrés dans un argument d’éclatement cette semaine en Caroline du Nord, et les flics l’ont accusée plus tard de 2 chefs d’accusation agression simple après que la police ait effectué 2 visites au domicile de DaBaby.

DaBaby a également publié une vidéo dans laquelle il semblait l’accuser d’utiliser leur bébé pour avoir de l’influence, jurant de prendre soin de l’enfant lui-même malgré tout le drame qui se joue aux yeux du public.

Brandon dit qu’il veut que le combat se termine la prochaine fois que DB sera en Californie … et il semble assez confiant dans ses compétences et son entraînement, nous disant même combien il parierait sur lui-même.