Le frère de Dawood Ibrahim, Iqbal Kaskar, arrêté par le Bureau de contrôle des stupéfiants dans une affaire de cartel de la drogue

Le frère de Dawood Ibrahim, Iqbal Kaskar, a été arrêté par le BCN dans une affaire de drogue.

Le Bureau de contrôle des stupéfiants (BNC) a arrêté aujourd’hui le frère du gangster Dawood Ibrahim, Iqbal Kaskar, dans le cadre d’une affaire de cartel de la drogue liée au Jammu-et-Cachemire. Selon les premières informations, il a été arrêté pour avoir organisé un trafic de drogue entre Mumbai et le Jammu-et-Cachemire. Il sera amené au bureau du NCB à Mumbai pour un interrogatoire plus approfondi. Il a été arrêté sur la base d’un mandat de production.

Récemment, le BCN avait saisi des envois de cannabis qui avaient été amenés à Mumbai via J&K par des gangs basés au Pendjab à moto. Le BCN a des indices le liant au monde souterrain.

En janvier de cette année, une équipe du BCN avait arrêté Arif Bhujwala de Raigarh, en lien avec l’affaire de drogue de Mumbai. Arif Bhujwal aurait des relations étroites avec la pègre don Dawood Ibrahim.

Bhujwala était le cerveau principal du syndicat de la drogue annuel de Rs 300 crore qu’il dirigeait avec l’aide de mentors de la pègre à Dubaï. Selon les rapports, Arif possède plus de 1 000 crores de roupies, des voitures de luxe, quatre appartements et deux magasins à son nom.

Kaskar était en liberté conditionnelle et a été arrêté en 2018 pour avoir organisé un racket d’extorsion. Il a été arrêté par une équipe dirigée par Pradeep Sharma qui a ensuite dirigé la cellule anti-extorsion de Thane.

