Earl Spencer a affirmé que « d’autres sortiraient » de l’interview scandaleuse et n’a pas exclu la possibilité d’une action en justice. En mai, une enquête de Lord Dyson a révélé que le journaliste Martin Bashir a menti pour obtenir le scoop de l’interview de 1995 qui a conduit à la rupture du mariage de Diana et Charles.

M. Bashir a utilisé des méthodes malhonnêtes, plus tard dissimulées par une enquête interne « terriblement inefficace » menée par Tony Hall, plus tard directeur général de la BBC.

Le comte de Spencer a déclaré : « Lord Dyson a fait du très bon travail. Son slip était minuscule. Il s’agissait d’examiner un domaine très spécifique et il y a encore tellement plus à regarder en termes plus larges de qui était responsable de quoi.

« Comment en est-il arrivé là ? Les documents ont-ils été masqués ? Toutes sortes de choses vraiment importantes qui n’ont pas encore été publiées.

« Je considère donc le rapport Lord Dyson comme un développement très bienvenu, mais il reste encore un long chemin à parcourir avec cela. »

Earl Spencer a déclaré à BBC Breakfast qu’il était clair pour lui qu' »il y a certaines personnes qui étaient à la BBC qui se sont comportées d’une manière vraiment abyssale et peut-être criminelle ».

On lui a demandé jusqu’où il irait pousser son enquête, il a dit : « C’est la question et j’ai des gens qui l’examinent, et nous verrons. »

«Ça ne va pas s’arrêter maintenant. Je ne dis pas cela comme une vilaine menace. Cela ne peut tout simplement pas s’arrêter maintenant car il y a encore plus à sortir.

Un porte-parole de la BBC a déclaré au Telegraph : « La BBC d’aujourd’hui s’est efforcée d’être aussi ouverte et transparente que possible sur les événements d’il y a 25 ans.

LIRE LA SUITE: Camilla assume un rôle important pendant que la reine se repose

Il s’est fait connaître en 1995 pour son entretien avec Diana, princesse de Galles, qu’un rapport de 2021 a révélé qu’il avait obtenu à l’aide d’informations falsifiées.

Il est également connu pour son documentaire ITV de 2003 sur Michael Jackson.