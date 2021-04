Le frère de George Floyd réagit aux pillards controversés Tweet ⋆ .

Les Raiders de Las Vegas ont été critiqués hier pour leur publication sur les réseaux sociaux à la suite du verdict de Derek Chauvin. Après que Chauvin ait été reconnu coupable des trois chefs d’accusation dans le meurtre de George Floyd, les Raiders ont tweeté: «Je peux respirer.

Cela a suscité de vives critiques de la part de nombreuses personnes sur le Web, mais le propriétaire Mark Davis a insisté sur le fait qu’il ne retirerait pas le poste de toute façon.

Le propriétaire des Raiders, Mark Davis, refuse de supprimer un tweet à propos de Derek Chauvin Verdicthttps: //t.co/T1KOr043Sn – SideAction (@SideActionHQ) 21 avril 2021

Alors que beaucoup de gens ont été offensés par le message des Raiders, le frère de George Floyd ne l’était pas.

«Au nom de notre famille, je tiens à exprimer notre profonde gratitude à l’organisation Las Vegas Raiders et à ses dirigeants pour leur soutien à notre famille et pour la poursuite constante de la justice et de l’égalité pour tous», a déclaré Floyd.

Déclaration de Philonise Floyd sur #Raiders tweet hier pic.twitter.com/gbVtbrgVe4 – Josh Dubow (@JoshDubowAP) 21 avril 2021

Philonise Floyd continuerait à parler du besoin d’unité à cette époque de l’histoire.

«Maintenant, plus que jamais, nous devons nous unir et continuer dans ce combat. Pour la première fois en près d’un an, notre famille a repris son souffle. Et je sais que cela vaut pour tant de personnes à travers le pays et le monde. Prenons ce souffle ensemble en l’honneur de mon grand frère qui ne pouvait pas. Faisons-le pour George.

La mort de George Floyd l’année dernière a été le premier de quelques exemples de brutalités policières qui ont déclenché un mouvement à la fois dans le monde du sport et dans de nombreuses communautés différentes.

Espérons que nous pourrons continuer le premier contre la brutalité policière et le racisme systémique dans le pays.

