Le frère de George Floyd verse des larmes sur le stand ⋆ .

George FloydLe frère cadet du jeune frère a pris la barre des témoins lundi et a rappelé avec amour comment George préparait les meilleurs sandwichs à la mayonnaise à la banane, comment George l’a poussé à attraper un ballon de football et la façon dont George marquait sa taille sur le mur en tant que garçon parce qu’il le voulait. grandir.

Philonise Floyd, 39 ans, a versé des larmes en lui montrant une photo de sa défunte mère et d’un jeune George.

«C’est mon frère aîné George. Ils me manquent tous les deux », a-t-il déclaré lors du procès pour meurtre d’un ancien policier de Minneapolis. Derek Chauvin, accusé d’avoir tué George Floyd en mettant son genou sur le cou de l’homme noir de 46 ans lors d’une arrestation en mai dernier.

Philonise Floyd a pris la parole dans le cadre d’un effort des procureurs pour humaniser son frère devant le jury et en faire plus qu’une statistique de crime. Le Minnesota est une rareté en permettant un témoignage «d’étincelle de vie» pendant l’étape du procès.

Philonise Floyd a décrit avoir grandi dans un quartier pauvre de Houston avec George et leurs autres frères et sœurs.

Dans cette image de la vidéo, Philonise Floyd, le frère de George Floyd, devient ému en témoignant alors que le juge du comté de Hennepin, Peter Cahill, préside le tribunal lundi 12 avril 2021, dans le procès de l’ancien policier de Minneapolis Derek Chauvin, le 25 mai. , 2020, mort de George Floyd au palais de justice du comté de Hennepin à Minneapolis, Minnesota (Court TV via AP, Pool)

«Il faisait les meilleurs sandwichs à la mayonnaise à la banane. Et il faisait les meilleurs sandwichs au sirop parce que George ne pouvait pas cuisiner, il ne pouvait pas faire bouillir de l’eau », a-t-il déclaré.

Il a dit que Floyd a également joué au football et a délibérément lancé le ballon sous différents angles afin que Philonise doive s’entraîner à plonger pour cela. «J’ai toujours pensé que mon frère ne pouvait pas lancer. Mais il n’a jamais eu l’intention de me lancer le ballon », dit-il en souriant.

Il a dit que, enfant, George marquait sa taille sur le mur, car il aimait le sport et voulait grandir. Et il a dit que son frère était quelqu’un à qui il s’était adressé pour obtenir des conseils.

Plus tôt lundi, le juge a refusé une demande de la défense de séquestrer immédiatement le jury, le matin après que le meurtre d’un homme noir lors d’un arrêt de la circulation a déclenché des troubles dans une banlieue juste à l’extérieur de Minneapolis.

Avocat Chauvin Eric Nelson a fait valoir que les jurés pouvaient être influencés par la perspective de ce qui pourrait se passer à la suite de leur verdict.

“En fin de compte, votre honneur, la question est de savoir si le jury sera compétent pour prendre une décision quel que soit le résultat potentiel de sa décision”, a-t-il déclaré.

Mais juge Peter Cahill a déclaré qu’il ne séquestrerait le jury que lundi prochain, date à laquelle il prévoit que les plaidoiries finales commenceront. Il a également rejeté une demande de la défense d’interroger les jurés sur ce qu’ils auraient pu voir des troubles après la fusillade de dimanche par la police sur un jeune de 20 ans. Daunte Wright au Brooklyn Center.

À la suite de la fusillade, des centaines de manifestants ont pénétré par effraction dans une vingtaine d’entreprises dans un centre commercial, ont sauté sur des voitures de police et lancé des pierres et d’autres objets sur des agents du Brooklyn Center, à environ 16 km du palais de justice fortement fortifié de Minneapolis. La police en tenue anti-émeute a tiré du gaz et des grenades flash-bang.

Dans cette image de la vidéo, le défendeur, l’ancien policier de Minneapolis, Derek Chauvin, écoute le juge du comté de Hennepin, Peter Cahill, présider le vendredi 9 avril 2021 au palais de justice du comté de Hennepin à Minneapolis, Minneapolis (Court TV via AP, Pool)

Le chef de la police du Brooklyn Center a par la suite qualifié la fusillade d’accidentelle, affirmant que l’officier qui avait tiré avait apparemment l’intention de dessiner un Taser, pas une arme de poing.

Le procureur Steve Schleicher s’est prononcé contre la séquestration du jury Chauvin, déclarant: «Je ne pense pas que ce serait un recours efficace.» Il s’est également opposé à l’interrogation des jurés.

«Les événements mondiaux se produisent», a déclaré Schleicher. «Et nous ne pouvons pas avoir tous les événements mondiaux qui pourraient affecter l’attitude ou l’état émotionnel de quelqu’un ou quoi que ce soit, ce qui pourrait être le motif de revenir et de revoir tous les jurés.

Le juge avait précédemment dit au jury d’éviter la nouvelle pendant le procès.

La décision est intervenue alors que le procès entrait dans sa troisième semaine, avec l’accusation sur le point de conclure son argumentation et de céder la place au début de la défense. Les procureurs ont construit leur dossier sur des témoignages brûlants, des experts condamnant l’utilisation par Chauvin d’une contention au cou et les autorités médicales attribuant la mort de Floyd à un manque d’oxygène.

Lorsque le témoignage a repris lundi matin, Dr Jonathan Rich, un expert en cardiologie du Northwestern Memorial Hospital de Chicago, a fait écho à des témoins précédents en disant que Floyd était mort de faibles niveaux d’oxygène à cause de la façon dont il avait été retenu par la police.

Il a rejeté les théories de la défense selon lesquelles Floyd est mort d’une overdose de drogue ou d’une maladie cardiaque. Floyd avait du fentanyl et de la méthamphétamine dans son système et souffrait d’hypertension artérielle et de rétrécissement des artères cardiaques, selon des témoignages précédents.

«Ce sont vraiment les restrictions sur le ventre et les restrictions de position qui ont conduit à son asphyxie», a déclaré Rich.

En fait, l’expert a déclaré: «Chaque indicateur est que M. Floyd avait en fait un cœur exceptionnellement fort.»

Rich a dit qu’il avait examiné le rapport d’autopsie de Floyd. Il a dit qu’un certain rétrécissement des artères est extrêmement courant et que Floyd avait un cœur légèrement épaissi ou légèrement hypertrophié, mais que ce serait normal chez une personne souffrant d’hypertension artérielle.

Dans cette image tirée de la vidéo, l’avocat de la défense Eric Nelson interroge le Dr Lindsey Thomas, médecin légiste, maintenant à la retraite, alors que le juge du comté de Hennepin, Peter Cahill, préside le vendredi 9 avril 2021, le procès de l’ancien policier de Minneapolis Derek Chauvin au Hennepin. Palais de justice du comté de Minneapolis. (Court TV via AP, Pool, File)

Corroborant le témoignage d’autres experts, Rich a déclaré que Floyd était «retenu d’une manière mettant sa vie en danger», notant entre autres qu’il était face contre terre sur le sol, un genou sur son cou, ses mains étaient menottées derrière le dos et poussé. vers le haut, et un genou était sur la moitié inférieure de son corps.

Rich a déclaré que, comme un agent a noté sur la vidéo que Floyd s’évanouissait, la police aurait probablement encore pu lui sauver la vie si elle l’avait repositionné afin que ses poumons puissent à nouveau se dilater. Et une fois qu’un agent a noté que le pouls de Floyd s’était arrêté, la police avait encore une occasion importante de lui sauver la vie en administrant la RCR, a-t-il déclaré.

En contre-interrogatoire, Nelson a tenté de rejeter le blâme sur Floyd pour avoir lutté avec la police lorsqu’ils ont essayé de le mettre dans leur voiture. L’avocat de la défense a demandé à Rich si Floyd aurait survécu s’il s’était «simplement installé sur le siège arrière de la voiture de l’équipe».

Mais Rich a rapidement répété que la mort avait été causée par les actions des officiers: «S’il n’avait pas été retenu comme il l’était, je pense qu’il aurait survécu ce jour-là. Je pense qu’il serait rentré chez lui, ou partout où il allait aller.

Nelson a répondu: “Donc, en d’autres termes, s’il était monté dans la voiture de l’équipe, il serait vivant.”

Derek Chauvin, 45 ans, qui est blanc, est accusé de meurtre et d’homicide involontaire coupable dans la mort de Floyd le 25 mai. La police avait été appelée sur un marché de quartier où Floyd était accusé d’avoir tenté de faire passer un faux billet.

Les procureurs disent que Chauvin avait le genou sur le cou de Floyd alors qu’il restait cloué au trottoir pendant 9 minutes et demie. Vidéo d’un spectateur de Floyd pleurant “Je ne peux pas respirer!” jusqu’à ce qu’il soit finalement devenu mou a déclenché des manifestations et dispersé la violence à Minneapolis et aux États-Unis

On s’attend à ce que l’avocat de Chauvin appelle ses propres experts médicaux pour faire valoir que ce n’est pas le genou de l’agent qui a tué Floyd. La défense n’a pas dit si Chauvin témoignerait.

