Le frère de Kate Middleton a mis en garde contre une “erreur de calcul royale” écrasante par un expert | Royale | Nouvelles

Après la cérémonie de mariage de James ce week-end, un commentateur a commenté le manque de photos de l’événement. En effet, alors qu’il y avait un manque de photos du mariage de James, l’expert royal Daniela Elser a affirmé que les Sussex ont eu du mal à attirer l’attention malgré le départ de la famille royale. Commentant l’événement, Mme Elser a révélé la “cruelle ironie” entourant la situation de Meghan, de la duchesse de Sussex et du prince Harry.

Écrivant pour News Australia, Mme Elser a déclaré: “Étonnamment, aucune photo n’a émergé jusqu’à présent des Cambridges célébrant le grand jour en famille, nous refusant ainsi le pur bonheur de voir Kate maquillée dans un look Emilia Wickstead-slash-Philip Treacy qui coûte le même prix qu’une petite voiture.

“Idem, le monde a nié avoir vu les trois enfants du couple mettre en scène une adorable page garçon/fille aux fleurs.

“Cependant, il est hautement improbable que des photos apparaissent.

“James, comme leur sœur Pippa, a toujours été l’image de la discrétion quand il s’agit de sa future sœur reine et les Cambridges eux-mêmes ne publient que sur le travail ou les événements liés à la famille royale sur leurs réseaux sociaux. Hashtag triste.

“Cependant, ce qui est plus intéressant ici, c’est la situation des paparazzis, c’est-à-dire qu’il n’y en a pas eu.

“Pas une seule image n’a émergé de William et Kate volant vers la France ou sur le sol français, ce qui est très loin de l’époque où Fleet Street et les vivaneaux les plus rapaces et les plus implacables des agences photo traquaient obstinément quiconque avait un RHS.

“Et il y a une certaine ironie cruelle ici lorsque vous comparez cet état des lieux avec la réalité à laquelle Harry et Meghan, le duc et la duchesse de Sussex, sont maintenant confrontés, après avoir troqué la vie professionnelle royale pour la” paix “aux États-Unis, loin, loin loin du bras long des courtisans et de la presse britannique qu’ils détestent si intensément.”

Kate et William se sont rendus dans le sud de la France pour célébrer le mariage de James avec Alizée Thevenet.

JUST IN: Royal Family LIVE: Meghan et Harry s’apprêtent à honorer Eugénie

Leurs parents Carole et Michael Middleton, et les chiens bien-aimés de James, Luna et Mabel étaient également présents.

S’adressant au Daily Telegraph, James a révélé comment il avait rencontré sa future femme il y a trois ans.

Il a dit que son chien, Ella, avait fait “une ligne droite” pour sa désormais épouse au South Kensington Club à Chelsea.

Il a déclaré: “Nous deux, Ella et moi étions au South Kensington Club à Chelsea.

« Ella était allongée à mes pieds sous la table ; réalisant qu’elle pourrait avoir besoin d’eau, je lui ai fait confiance pour se rendre au bol d’eau de l’autre côté de la terrasse.

“Cependant, elle s’est précipitée vers Alizée. Plutôt gênée, je suis allée m’excuser et ramener Ella.

“Mais Alizée a pensé que j’étais le serveur et lui a commandé un verre tout en continuant de caresser Ella, qui à ce moment-là était sur le dos en train de laper l’attention.

“Je ne savais pas, mais je venais de rencontrer ma future femme, tout cela grâce à Ella.

“Si je n’avais pas fait confiance à Ella, je ne l’aurais pas emmenée au South Kensington Club et elle n’aurait pas pu dire bonjour à la femme qui est devenue ma fiancée.”