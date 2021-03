Le frère de Kate Middleton, James, soutient la duchesse avec un message émouvant: «famille classe» | Royal | Nouvelles

Kate a annoncé au cours du week-end que les photos prises par les 100 finalistes de son concours de photographie allaient devenir un livre. Et son seul frère a exprimé son appréciation avec une déclaration simple mais poignante.

La duchesse de Cambridge a partagé un message personnel expliquant ce qu’elle voulait accomplir avec son initiative très appréciée Hold Still, qui a invité les gens l’année dernière à soumettre des photos décrivant la vie en lock-out.

Se référant au compte Instagram de Cambridges, Kensington Royal, elle a écrit: «Quand nous repenserons à la pandémie de COVID-19 dans les décennies à venir, nous penserons aux défis auxquels nous avons tous été confrontés – les êtres chers que nous avons perdus, l’isolement prolongé de notre familles et amis et la pression exercée sur nos principaux travailleurs.

«Mais nous nous souviendrons également des aspects positifs: les incroyables actes de gentillesse, les aides et les héros qui ont émergé de tous les horizons, et comment ensemble nous nous sommes adaptés à une nouvelle normalité.

« Grâce à Hold Still, je voulais utiliser le pouvoir de la photographie pour créer un enregistrement durable de ce que nous vivions tous – pour capturer les histoires des individus et documenter des moments importants pour les familles et les communautés alors que nous vivions la pandémie. »

Pour confirmer qu’elle a écrit ce message elle-même, Kate a signé ce message avec l’initiale de son nom.

Ce post Instagram a également présenté une photo inédite de Kate incluse dans le prochain livre.

En un clin d’œil, Kate sourit en détournant le regard de l’objectif et en tenant son appareil photo de confiance, avec lequel elle prend souvent des photos de sa famille pour marquer les anniversaires et les anniversaires.

Son message a reçu plus de 710 000 likes et 4 700 commentaires en moins de 24 heures.

LIRE LA SUITE: Un journaliste royal qui a brisé la rangée Kate vs Meghan révèle un « vitriol » en ligne

Parmi les personnes qui ont commenté le mot et la photo de Kate, il y avait son frère James.

L’entrepreneur a simplement montré son appréciation et son soutien en laissant un emoji cœur rouge.

Son message a envoyé les fans des Cambridges et des Middletons dans une frénésie, avec une écriture: « Love support frères et sœurs ».

Un autre a dit: « Famille classe à 100 pour cent. »

NE MANQUEZ PAS

Un troisième a déclaré: « Awww si gentil! Vous êtes une famille incroyable et Kate est si forte et si classe. Dites à son peuple l’aiment et la soutiennent. »

Un autre a ajouté: « Vous avez une grande sœur. »

Kate a donné un aperçu du livre dans une vidéo dans laquelle elle a déballé un paquet provenant de la National Portrait Gallery – son patronage qui a collaboré à l’initiative Hold Still.

Les actes du livre, mis en vente le 7 mai, seront remis à l’organisme de bienfaisance pour la santé mentale Mind and the Gallery.

Ce n’est pas la première fois que James soutient publiquement le travail royal de sa sœur.

En février de l’année dernière, alors que Kate était en tournée dans le pays pour promouvoir les 5 grandes questions sur les moins de cinq ans, une enquête nationale analysant ce que les Britanniques pensaient de l’impact des cinq premières années de vie sur le développement des enfants.

Partageant une photo de lui-même enfant avec le bulldog de ses grands-parents, James a déclaré à ses partisans: « Ce n’est pas un article sur les chiens … préparez-vous … MAIS c’est dans un immense soutien à l’initiative de ma merveilleuse soeur ‘Early Years’ poser «5 grandes questions sur les moins de 5 ans».

«Si vous avez 5 minutes et que vous vivez au Royaume-Uni, participez à la plus grande conversation sur la petite enfance.

« Comme moi, même si vous n’avez pas d’enfants, vos propres expériences vous aideront à investir dans l’avenir de la prochaine génération. »

James a été très ouvert sur l’importance de sa famille et de sa sœur pour lui – et du rôle clé qu’ils ont joué pendant qu’il suivait une thérapie.

Révélant en 2019 qu’il souffrait de dépression, de trouble déficitaire de l’attention et de dyslexie, James a déclaré que des membres de sa famille, dont Kate, avaient assisté à ses séances de thérapie cognitivo-comportementale avec lui.