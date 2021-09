Le frère de la coiffeuse de célébrités Kristin Ess décède des jours de COVID après la naissance de son fils

Le frère de la coiffeuse de célébrités Kristin Ess, Nick, est décédé des suites de COVID-19, quelques jours seulement après la naissance de son fils, a annoncé Ess vendredi. Quelques jours plus tôt, Ess avait dit à ses abonnés Instagram que son frère de 32 ans avait été mis sous ventilateur le jour même de la naissance de son fils. Nick devait être emmené dans un autre hôpital pour y être soigné, mais il est décédé avant d’avoir pu être transféré. Plusieurs clients célèbres d’Ess ont envoyé leurs condoléances, notamment Lili Reinhart, Lucy Hale, Jenna Dewan et Lauren Conrad.

Ess a partagé une photo d’elle tenant la main de Nick à l’hôpital, ainsi que d’autres photos avec Nick. “Mon petit frère est parti et mon cœur se sent vide”, a-t-elle écrit en légende. “Comment rassemblez-vous les mots que vous ne voulez jamais dire? Comment l’horloge continue-t-elle? Comment le monde continue-t-il de tourner? Et pourquoi cela arrive-t-il à quelqu’un qui est si altruiste? J’ai tellement de questions.⁣”

Elle a poursuivi en notant à quel point elle déteste le virus, qui “ne fait pas de prisonniers”, a écrit Ess. “Cet homme gentil, beau, travailleur, généreux et compatissant m’a été volé, volé à sa femme, son nouveau-né, sa famille et ses amis”, a-t-elle poursuivi. “Nous avions encore tellement de souvenirs à faire avec lui. Nick est une légende qui a vécu des vies au cours de ses 32 ans et je ne cesserai jamais de me demander ce qu’il aurait pu faire au cours des 32 prochaines.⁣”

La dernière chose que Nick lui a demandé de faire était de le transférer dans un autre hôpital, ce qu’elle a promis de faire. Tous ceux qui ont entendu son histoire “ont essayé de faire un miracle”, a-t-elle écrit, mais Nick est décédé avant d’avoir pu faire le voyage. “En fin de compte, le garçon le plus doux du monde s’est avéré être l’homme le plus magnifique. Je le chercherai partout où j’irai”, a conclu Ess, ajoutant un emoji au cœur blanc.

Plusieurs clients célèbres d’Ess ont envoyé leurs condoléances à la fondatrice de Kristin Ess Hair. “Je t’aime tellement”, a écrit Conrad. “Kristin, il n’y a pas de mots et mon cœur se brise absolument pour toi. Je t’aime au-delà”, a ajouté Dewan. “Kristin, je t’aime tellement. Merci d’avoir partagé ton cœur avec nous. ‘Désolé’ ne rendra pas et ne pourra jamais rendre justice. Repose en paix, très cher Nick”, a écrit Hale, tandis que “le coeur de Reinhart va vers toi et ton famille.”

Le 19 septembre, Ess a révélé que Nick était dans un état critique et toujours sous respirateur, rapporte PEOPLE. La femme de Nick a donné naissance à leur premier enfant le jour même où Nick a été intubé. “Son petit garçon est actuellement assis un étage au-dessus de lui dans l’USIN. Il n’a pu le voir qu’une seule fois pendant quelques minutes sur FaceTime”, a écrit Ess la semaine dernière dans un article Instagram Story. Elle a rappelé à ses abonnés de se faire vacciner, ajoutant que son frère était en bonne santé avant de contracter le virus. “Regarder mon petit frère, un homme très capable qui ne demande jamais de l’aide à personne, à bout de souffle pendant que je lui tiens la main, souris avec les yeux et lui dit qu’il va s’en sortir tout en retenant les plus grandes larmes et cris de ma vie”, a écrit Ess. “Je ne souhaite ça à personne.”