Le frère de Lori Vallow se souvient d’une conversation avec sa sœur: “Je savais tout de suite que les enfants étaient morts”

Le frère aîné de Lori Vallow, la soi-disant mère du “culte apocalyptique” accusée de la mort de ses deux enfants et de son ancien mari, s’est inquiété lorsqu’elle et leur autre frère ont adopté des croyances apocalyptiques.

Adam Cox a parlé de sa sœur dans un épisode bonus du podcast : “The Followers: Madness of Two”, qui a détaillé l’affaire enchevêtrée sur plusieurs épisodes. Il l’a décrite comme une grande sœur qui a fait du sport ensemble tout en grandissant dans une famille mormone du sud de la Californie.

Des années plus tard, Vallow et son frère, Alex Cox, ont adopté les prophéties apocalyptiques, avant même de rencontrer son cinquième mari, Chad Daybell, un auteur qui a écrit sur ces croyances.

LES RESTE TROUVÉS SUR LA PROPRIÉTÉ D’IDAHO SONT LES ENFANTS DISPARUS DE LORI VALLOW, DIT LA FAMILLE ; TCHAD DAYBELL CHARGE

Lori Vallow, 46 ans, et son mari, Chad Daybell. (Bureau du shérif du comté de Madison)

“Je dirai cela avec Chad Daybell même si je ne sais pas grand-chose sur lui”, a déclaré Adam Cox. “Quand il a rencontré Lori et Alex, ils étaient déjà, quand je dis la tempête parfaite, ils étaient prêts à être pris.”

“Je pense que Lori a peut-être été malade mentalement toute sa vie”, a-t-il ajouté.

Vallow et Daybell font face à des accusations de complot et de meurtre dans le cadre de plusieurs décès, dont ses deux enfants, Joshua “JJ” Vallow, 7 ans, sa sœur de 17 ans Tylee Ryan et Tammy Daybell, 49 ans.

“Savoir ce que Lori et Alex traversaient avec ces gens qui parlaient de la fin du monde, et savoir comment était Lori – et Lori a beaucoup parlé de la mort en fait, a parlé de la prochaine vie, à quel point la prochaine vie est géniale et comment ça va être parfait et comment ses enfants n’auront pas à souffrir dans la prochaine vie”, a déclaré Adam Cox dans un épisode de podcast bonus publié mercredi.

“Je me suis dit : ‘S’ils sont bons, Lori, dis-moi où sont ces enfants'”, a-t-il ajouté. “Si elle dit:” Eh bien, je ne vais pas vous dire où sont les enfants “, cela signifie que les enfants ne sont pas en vie. J’ai su tout de suite que les enfants étaient morts.”

Cette photo combinée de photos d’archives non datées montre Joshua Vallow, à gauche, et Tylee Ryan. (Centre national pour les enfants disparus et exploités via AP, fichier)

Vallow a été arrêtée en janvier 2020 à Hawaï après avoir échoué à produire les enfants – qui avaient été portés disparus des mois auparavant – à la demande des travailleurs de la protection de l’enfance de l’Idaho. Leurs restes ont été découverts sur la propriété de Daybell des mois plus tard.

Daybell est également accusé du décès de son ex-femme, Tammy Daybell, décédée quelques semaines avant son mariage avec Vallow. En outre, Vallow est également inculpée dans le cadre du décès en juillet 2019 de son ex-conjoint, Charles Vallow.

Il a été abattu par Alex Cox, qui n’a jamais été inculpé et est décédé de causes naturelles.

Vallow et Daybell ont plaidé non coupables des accusations portées contre eux. L’affaire complexe a pris une tournure après que Vallow a été déclaré par un juge mentalement inapte à subir son procès.

Lori Vallow comparaît devant le tribunal de Lihue, Hawaï, le 26 février 2020. Son vieux frère, Adam Cox, est apparu sur un podcast où il se souvient d’avoir grandi avec sa sœur et comment son comportement a changé une fois qu’elle a adopté des croyances religieuses et apocalyptiques. (PA)

“Ma mère et mon père ont écrit à Lori en prison, et les lettres qu’ils ont reçues de Lori indiquent que Lori n’a pas du tout changé de position ou de personnalité”, a déclaré Adam Cox. “Apparemment, elle ne parle à personne. Donc à ce stade, elle ne peut pas se défendre car elle ne répond à aucune des questions qu’ils lui posent.”

Les procureurs de l’Idaho ont déclaré qu’ils avaient l’intention de demander la peine de mort pour Daybell.