Le frère de Mbappé appelé avec la France

30/11/2021 à 19:17 CET

Ethan Mbappé, frère de Kyilian Mbappé, a été appelé pour la première fois avec l’équipe de France des moins de 16 ans. Le jeune de 15 ans a un nom de famille très lourd sur les épaules, mais en France ils sont ravis des échantillons de qualité du milieu de terrain des catégories inférieures du PSG. L’entraîneur, Jean-Luc Vannuchi, a inclus Mbappé dans une liste de 35 noms nés en 2006, un appel, qui n’aura aucune partie incluse.

Ethan Mbappé, arrivé en 2017 au PSG suivre les traces de son frère aîné et est un membre éminent de l’académie des Parisiens. L’ancien directeur du centre de football de Clariefontaine, Jean-Claude Lafargue, a assuré qu’il est un milieu de terrain de grande qualité : « Il est très élégant. Il est très fluide et très intelligent. Nous sommes face à un acteur en devenir.»

Le Mbappé, deux joueurs très différents

Ethan est un footballeur très différent de son frère, tandis que Kylian est un attaquant explosif et très décisif devant le but, son petit frère est un milieu de terrain délicat, avec un maniement du ballon exquis et une très bonne vision du jeu.

De plus, la relation entre les deux Mbappé est très bonne et proche. Ethan accompagne habituellement son frère aîné à tous ses matchs, même s’il n’a pas pu être au gala du Ballon d’Or lundi avec Kylian.