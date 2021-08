Le frère de Meghan Markle l’insulte dans la bande-annonce VIP de Big Brother

“Pendant plus d’un an, les tabloïds britanniques ont essayé de trouver mon père, offrant aux gens tant d’argent pour essayer de trouver son adresse”, a-t-elle déclaré à Oprah dans un clip supplémentaire diffusé sur CBS This Morning. “Une fois qu’ils l’ont fait, je me souviens qu’on m’a dit qu’il y avait un gros titre comme : “Nous l’avons trouvé” ou “Nous l’avons”.

Meghan a ajouté: “Et à partir de ce moment-là, les tabloïds ont emménagé dans l’appartement d’à côté et en face de lui, sont descendus dans cette petite ville, lui offrant des cadeaux. Le tout nous amène là où nous en sommes aujourd’hui.”

À l’origine, Thomas a nié avoir travaillé avec les paparazzi, mais il a avoué plus tard qu’il avait menti au sujet de son implication avec eux.

Dans cette même interview, Meghan a félicité sa mère, Doria Ragland, qui n’a pas commenté publiquement sa vie.

“Tout le monde a des responsabilités. Écoutez, ils ont traqué ma mère et vous ne l’avez jamais entendue dire un mot”, a souligné la militante de 40 ans. “Elle est restée dans une dignité silencieuse pendant quatre ans à me regarder traverser ça.”