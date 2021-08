Le frère de Meghan Markle s’apprête à « parler fort » sur Celeb Big Brother | Royale | Nouvelles

Le frère aîné de Meghan Markle, Thomas Markle Jr, a été qualifié de “personne très ignorante” par un commentateur royal, après avoir annoncé son apparition sur Celebrity Big Brother VIP Australia. Dans une bande-annonce publiée pour le prochain spectacle, le monteur de fenêtres a qualifié son ex-soeur de “peu profonde”, bien qu’il n’ait aucune relation avec la duchesse de Sussex depuis plus d’une décennie et n’ait jamais rencontré le prince Harry.

Dans une conversation sur le podcast Royally Obsessed, l’animatrice Molly Mulshine a déclaré: “Je veux juste savoir ce que signifie VIP – c’est” Very Ignorant Person “ou” Very Important Pain in Meghan’s butt “?

“Comment cette personne est-elle un VIP ? Je suis désolé, je savais à peine qu’il existait.

“Je n’arrive pas à croire que c’est ce que nous faisons en Australie.”

Le co-animateur et collègue commentateur royal Joe Drake a déclaré: “Il appelle Meghan peu profonde dans la bande-annonce et je suppose que dans l’émission, il va parler beaucoup plus de Harry et Meghan.”

Mme Mulshine a répondu: “Tout d’abord, il est très facile d’appeler une femme aux yeux du public superficielle et je l’ignorerai simplement à chaque fois que quelqu’un le dit parce que je suis comme quoi?

“Ils se soucient de leur apparence ? Si elle ne se souciait pas de son expérience, tout le monde dirait qu’elle ressemblait à de la merde.

“Il va certainement parler fort parce que c’est la seule raison pour laquelle quelqu’un se soucie de lui.”

Ce n’est pas la première fois que Thomas Markle Jr parle négativement de Meghan Markle, car la duchesse a une relation tendue avec le côté paternel de la famille.

Samantha Markle a également mené plusieurs interviews où elle a attaqué Meghan et a publié une autobiographie intitulée “Le journal de la soeur de la princesse Pushy”.

La relation de la duchesse de Sussex avec son père, Thomas Markle, est tendue depuis les semaines qui ont précédé le mariage royal, lorsqu’il est apparu qu’il avait collaboré avec les paparazzi pour des photographies mises en scène.

Depuis lors, il a donné plusieurs interviews très médiatisées où il a critiqué le prince Harry et Meghan, les accusant de « rabaisser la monarchie ».

Il a déclaré à 60 Minutes Australia qu’il s’était “excusé plus d’une centaine de fois” mais n’avait reçu “aucune compassion” de la part du couple.

Dans ses entretiens les plus récents avec Fox News et GB News, il a affirmé qu’il intentait une action en justice pour demander le droit de visite pour voir ses petits-enfants, Archie Harrison et Lilibet Diana.