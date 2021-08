Le frère de Meghan Markle, Thomas Jr., devient le dernier membre de la famille à la jeter publiquement

La famille de Meghan Markle continue de faire son chagrin dans la presse. Le dernier exemple vient de son demi-frère, Thomas Markle Jr., qui participe au Big Brother VIP d’Australie. Dans la première bande-annonce de la nouvelle saison – qui présente également Caitlyn Jenner et Omarosa Manigault Newman – Thomas Jr. s’empresse de claquer sa célèbre sœur. “Je suis le frère de Meghan Markle”, dit-il dans le teaser. “Je suis le plus grand frère de tous.”

Il relaie également une conversation qu’il aurait eue avec le prince Harry avant leur mariage. “Je pense qu’elle va ruiner ta vie”, dit Markle dans le clip. “Elle est très superficielle.” La nouvelle saison de Big Brother VIP commence bientôt, et Thomas Jr. va certainement traire sa relation avec Markle pendant son temps sous les projecteurs.

Après son mariage avec le prince Harry et son exposition élevée aux yeux du public, Markle a pris ses distances avec sa famille, notamment son père Thomas Markle et sa demi-soeur Samantha Markle. Thomas continue de rechercher les feux de la rampe sous prétexte de vouloir que leur relation soit réparée. Dans une récente tentative d’attirer l’attention, Markle a accordé une interview à 60 Minutes Australia afin de renverser plus de thé et de prier pour rencontrer sa nouvelle petite-fille, Lilibet. Dans l’avant-première de l’interview, Markle a expliqué qu’il n’avait pas parlé à Meghan depuis leur dernière conversation deux jours avant son mariage après avoir été surpris en train de mettre en scène des photos de paparazzi, ce que Markle appelle sa “une erreur stupide”.

Markle affirme également qu’on ne lui a pas dit quand Lilibet est née. “Pas d’appels téléphoniques, je viens de l’entendre à la radio… Je serai très déçu de ne pas pouvoir tenir ma petite-fille dans mes bras.” Cependant, tout en suppliant de revenir dans la vie de sa fille, il menace également d’exposer des informations privées sur elle et le prince Harry. “Vous voulez du linge sale ? C’est la première fois que je parle de ces choses”, prévient Markle dans la vidéo.

Dans son interview explosive avec Oprah Winfrey, Markle a parlé de ses difficultés avec son père. “Pendant plus d’un an, les tabloïds britanniques ont essayé de retrouver mon père, offrant aux gens tant d’argent pour essayer de trouver son adresse”, a-t-elle expliqué. “Une fois qu’ils l’ont fait, je me souviens qu’on m’a dit qu’il y avait un gros titre comme” Nous l’avons trouvé “ou” Nous l’avons. Et à partir de ce moment-là, les tabloïds, ils ont emménagé dans l’appartement d’à côté et en face de lui, sont descendus dans cette petite ville, lui offrant des cadeaux. Le tout nous amène là où nous en sommes aujourd’hui.