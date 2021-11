Le frère de Meghan Markle, Thomas Markle Jr., demande pardon

Le demi-frère séparé de Meghan Markle lui a présenté des excuses publiques pour ses commentaires avant le mariage royal en 2018. À l’époque, Thomas Markle Jr. avait exhorté le prince Harry à ne pas épouser sa sœur au milieu d’un torrent de drame familial. Cette semaine, Thomas est apparu sur Big Brother VIP en Australie, où il a été mis au défi de lui écrire une lettre d’excuses.

« Chers Meghan et Harry, la première chose que je veux vous dire à tous les deux est que je suis désolé du fond du cœur pour la lettre horrible et méchante que je vous ai écrite avant votre mariage », disait la lettre, selon un rapport de Page Six. Pour ceux qui ne s’en souviennent pas, Thomas a écrit une lettre ouverte au prince Harry en 2018 qui a qualifié la duchesse de Sussex de « femme blasée, superficielle et vaniteuse qui fera une blague sur vous et l’héritage de la famille royale ».

Cette lettre a été publiée par In Touch à l’époque, et si elle a atteint le prince Harry, elle n’a pas changé d’avis. Lui et Markle se sont mariés en mai 2018, et après réflexion, Thomas semble heureux qu’il l’ait fait. Dans l’épisode de lundi de Big Brother VIP, il a poursuivi: « Je veux que vous sachiez tous les deux que cela ne vient pas de la vraie personne que je suis, mais d’une partie très sombre et blessée de mon cœur. Je ne suis pas une personne méchante du tout, et j’ai plus d’amour en moi à donner que tout. »

La nouvelle lettre semble reconnaître le fossé d’expérience entre Thomas et Meghan plus que la précédente. Les deux partagent le père Thomas Markle, mais ont des mères différentes et ils n’ont pas été élevés ensemble. En mars, dans son interview révélatrice avec Oprah Winfrey, Markle a déclaré qu’elle avait « grandi en tant qu’enfant unique » et qu’elle n’avait pas vu sa demi-soeur Samantha Markle depuis environ 20 ans.

Pourtant, la nouvelle lettre de Thomas soutenait qu’ils avaient une histoire commune, faisant référence à la brève période où ils vivaient dans la même maison alors que Markle était un nourrisson et un tout-petit. Il a écrit: « J’étais très blessé et confus à cause du lien et de la relation incroyables que nous partagions en grandissant ensemble et tout ce que je pouvais faire était de mettre en place un mur de défense pour protéger mon cœur. Je sais que c’était très immature et mal et je vraiment le regretter. »

Le côté paternel de Markle a causé une immense quantité de drames pour la famille royale, avec des commentaires brutaux à la presse et des spéculations sauvages sur leur lien royal séparé. Ils ont été désinvités du mariage en 2018 et n’ont pas encore rencontré les deux enfants de Markle avec le prince Harry. Au moment d’écrire ces lignes, rien n’indique que la lettre de Thomas Markle Jr. changera cela.