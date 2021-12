Le frère de Patrick Mahomes a été brutalement rôti par un bar local de Kansas City

Jackson Mahomes, le frère du quart-arrière des Chiefs Patrick Mahomes, est dans l’eau chaude à Kansas City cette semaine après un incident dans un bar local. SoT à Kansas City a publié une réponse cinglante à Mahomes, qui a claqué la barre sur Instagram après avoir été incapable de faire asseoir son parti plus tôt cette semaine.

SoT n’allait pas gérer cela, et est sorti avec toutes les armes à feu, affirmant qu’il essayait de nuire à leur entreprise en les appelant en public. Dans un message maintenant supprimé, le restaurant a déclaré ce qui suit :

Il est temps d’avoir une conversation. Aujourd’hui, nous vivons beaucoup d’activité sur les réseaux sociaux à propos d’une récente visite que nous a rendue un invité mécontent. Cette personne a beaucoup d’adeptes sur les réseaux sociaux et c’est donc quelque chose que nous ne pouvons pas ignorer. La voix, la portée et l’influence sont le pouvoir. Dans notre cas, et avec de nombreuses entreprises détenues localement, le pouvoir de quelques personnalités des médias sociaux peut faire ou défaire cette entreprise. Cela accorde à ces personnes ce certain pouvoir d’affecter nos moyens de subsistance. Il y a ceux qui ont construit leur influence en étant responsables, informés, positifs et sincères. Il y a aussi ceux qui ont construit leurs adeptes en étant le contraire. Cela étant dit, nous avons quelques excuses à présenter. Cher @jacksonmahomes Nous sommes désolés d’avoir fixé des limites que vous avez essayé d’ignorer. Souvent, les personnes ayant un statut non mérité et un sentiment de droit pensent qu’elles sont au-dessus des règles et s’en prendront à l’employé qui les fait respecter. Nous sommes désolés de ne pas avoir pu asseoir votre très grand groupe. Comme vous l’avez probablement vu, notre bar est très petit. Nous sommes désolés que vous ayez la portée que vous avez, ou du moins que vous pensez l’avoir et qu’au lieu de l’utiliser pour quelque chose de positif, vous ayez décidé de l’utiliser pour essayer d’écraser une petite entreprise. Nous avons survécu à une pandémie mondiale, nous survivrons à votre ego. Nous sommes désolés que vous ne nous ayez pas contacté avant d’utiliser les médias sociaux, mais encore une fois, c’est une attente que nous aurions d’une personne mûre et rationnelle, pas de quelqu’un qui verse de l’eau sur les fans et danse sur les monuments commémoratifs de tragiquement perdu personnes pour l’influence de TikTok. Nous n’avons pas eu la chance de naître dans une famille beaucoup plus talentueuse et beaucoup plus célèbre, mais nous aimerions penser que si nous avions autant de chance, nous utiliserions notre influence de manière plus responsable. Nous espérons que nos excuses vous trouvent bien

Depuis que ces « excuses » ont pris de l’ampleur, il n’y a eu aucune réponse de Mahomes, mais le bar a de nouveau posté jeudi matin s’excusant plus sincèrement de ne pas avoir bien géré l’incident.

Il est temps de parler… à nouveau. Hier, nous avons publié des « excuses » qui étaient tout sauf authentiques. L’équipe de SoT s’engage à offrir à chaque invité qui franchit nos portes la meilleure expérience possible, tout en le traitant avec respect et humilité. Hier, nous n’avons pas répondu à ces attentes. Les médias sociaux peuvent être utilisés de tellement de manières différentes, et hier, notre équipe s’en est servie pour attaquer personnellement et remettre en question le caractère de quelqu’un que nous ne connaissons pas personnellement. De toutes les façons dont cette situation aurait pu être gérée, nous l’avons mal fait. Nous voulons que tout le monde sache que nous reconnaissons nos lacunes dans cette situation, et même si nous n’avons pas réussi à répondre à nos propres attentes – et nous sommes sûrs que beaucoup de nos abonnés – avec notre présence sur les réseaux sociaux hier, nous promettons de faire mieux. Pour être meilleur. A réfléchir avant de réagir. Et surtout, utiliser nos followers pour rassembler la communauté que nous aimons tant au lieu d’être combative et de la diviser. Tout ce que chacun de nous peut faire, c’est essayer d’être meilleur que la veille. Nous vous apprécions et vous aimons KC.

On ne sait pas si Mahomes et SoT ont fait amende honorable, mais ce n’est pas la première fois que le frère de Pat fait quelque chose pour le mettre aux yeux du public pour de mauvaises raisons. Plus tôt cette année, il a versé de l’eau sur les fans des Ravens en se moquant de lui lors d’un match des Chiefs et s’est filmé dans une vidéo TikTok, dansant sur le numéro de Sean Taylor lors du mémorial de la vie de la sécurité de Washington. Mahomes s’excuserait plus tard pour les deux incidents.

Quoi qu’il en soit, il semble que les choses ne soient pas roses pour Jackson Mahomes à Kansas City, avec des fans fermement derrière le bar. C’est dommage que tout cela n’ait pas pu être réglé avant que les deux parties n’aient diffusé leur linge sale en public.