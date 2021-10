Le frère de Patrick Mahomes s’échauffe pour avoir dansé sur le logo commémoratif de Sean Taylor

Le frère de Patrick Mahomes a fait l’objet de vives critiques de la part des fans de la NFL après avoir été vu en train de danser TikTok sur le logo commémoratif de Sean Taylor qui était sur FedExField alors que les Chiefs de Kansas City jouaient l’équipe de football de Washington dimanche.

Dans la vidéo, on peut voir Jackson Mahomes danser sur la dernière tendance circulant autour de l’application de médias sociaux. Mahomes semblait être entre les cordes qui étaient censées interdire à quiconque de se tenir sur cette partie du terrain, sans parler de danser dessus. Les images semblaient montrer qu’il n’était pas le seul à se tenir dans la zone délimitée.

CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE COUVERTURE SPORTIVE SUR FOXNEWS.COM

La star de TikTok, qui est régulièrement vue avec la fiancée de son frère, Brittany Matthews, soutenant son frère, a suscité beaucoup d’enthousiasme sur les réseaux sociaux.

Il tweeterait plus tard des excuses.

« Je tiens à m’excuser sincèrement d’être accidentellement sur le Sean Taylor #21 à FedEx Field. On nous a demandé de nous tenir dans cette zone et je ne voulais absolument aucun manque de respect envers lui ou sa famille », a tweeté Jackson Mahomes.

LA MAMAN DE PATRICK MAHOMES S’OCCUPE D’UNE INTERCEPTION COMPTE CONTRE SON FILS

Washington a retiré le numéro de Taylor dimanche, faisant de lui le troisième joueur de l’histoire de la franchise à avoir cet honneur. Washington a sélectionné Taylor avec le choix n ° 5 du repêchage 2004 de la NFL. Il a été deux fois Pro Bowler avant d’être tué lors d’une tentative de vol ratée en 2007.

Le numéro 21 est affiché en l’honneur du retrait du maillot de Sean Taylor lors d’un match entre l’équipe de football de Washington et les Chiefs de Kansas City à FedExField le 17 octobre 2021 à Landover, Maryland. (Photo de Mitchell Layton/.)

La famille et les amis de Sean Taylor se tiennent debout lors de la cérémonie de retrait du maillot de Taylor à FedExField le 17 octobre 2021 à Landover, Maryland. (Photo de Mitchell Layton/.)

La famille de Taylor s’est jointe à l’équipe pour la cérémonie sur le terrain, les joueurs portaient un autocollant pour rendre hommage au demi défensif et les entraîneurs portaient une épinglette n°21.

Jackson Mahomes a été impliqué dans un incident de fans plus tôt dans la saison lorsque les Chiefs ont perdu contre les Ravens de Baltimore. Il était raillé par les fans des Ravens et a jeté une bouteille d’eau sur l’un d’eux.

Patrick Mahomes a déclaré à l’époque qu’il y avait plus dans le clip qu’il n’y paraît.

10 mars 2019 ; Dallas, Texas, États-Unis ; Le quart-arrière des Chiefs de Kansas City Patrick Mahomes I! (à droite) regarde le match entre les Dallas Mavericks et les Houston Rockets avec son frère Jackson Mahomes (à gauche) à l’American Airlines Center. (Jerome Miron-USA TODAY Sports)

Le quart-arrière des Kansas City Chiefs Patrick Mahomes (15 ans) passant le ballon au cours de la première moitié d’un match de football de la NFL contre l’équipe de football de Washington, dimanche 17 octobre 2021, à Landover, Maryland (AP Photo/Alex Brandon) ((AP Photo/Alex Brandon))

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« De toute évidence, c’est quelque chose que nous ne voulons pas nécessairement faire », a-t-il déclaré, via KSHB-TV. « Il y a eu des choses qui lui ont été dites et [Patrick’s fiancé Brittany Matthews] que vous ne voyez pas sur le clip. Il a été doué pour essayer de ne pas répondre à ce genre de choses. Il en prend beaucoup et il est généralement assez bon dans ce domaine et il en tirera des leçons et essaiera de rester à l’écart de ces personnes du mieux qu’il peut. »