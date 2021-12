Le frère de Paul Walker, Cody, retrouve Vin Diesel pour marquer le 8e anniversaire de la mort de la star de ‘Fast & Furious’

Huit ans après la mort tragique de Paul Walker, la famille, les amis et les fans continuent de garder vivant la mémoire du défunt acteur. La star de la franchise Fast & Furious est décédée le 30 novembre 2013 à l’âge de 40 ans des suites d’un accident de voiture, aux côtés de son ami, le pilote Roger Rodas. Quelques jours seulement après que des célébrités et des fans ont marqué le huitième anniversaire de son décès, son frère, Cody Walker, et sa co-star de Fast & Furious, Vin Diesel, se sont réunis pour rendre un hommage spécial.

Cody et Diesel se sont réunis le samedi 4 décembre pour le festival annuel de musique et d’automobile FuelFest à Phoenix, en Arizona. FuelFest allie la « passion pour le monde de l’automobile » des passionnés d’automobile à de la musique live, des courses et de l’art. Une partie des recettes du festival profite à Reach Out Worldwide, l’association caritative fondée par Walker, dont Cody est désormais le PDG. Diesel était présent lors de l’événement annuel pour aider à montrer son soutien, l’acteur partageant même une vidéo sur Instagram aux côtés de Cody. Tourné au Wild Horse Pass Motorsports Park, le clip montrait Diesel avec son bras autour du cou de Cody alors qu’il disait: « C’est un tel honneur de voir toute la culture automobile être réunie par mon frère Cody. Je suis si fier de lui, et je connais mon frère Pablo [Paul Walker] est encore plus fier de lui ; tout l’amour toujours. »

Dans le clip, Cody a remercié tous ceux qui se sont présentés, qui ont montré tant de soutien aujourd’hui. Merci à ma famille de s’être montrée si généreuse. C’est une grosse affaire. » Le frère de Walker a également capturé les retrouvailles sur son propre compte Instagram, où il a partagé une photo de lui et Diesel partageant un câlin. Il a légendé l’image, « 8 ans plus tard. Merci. » Dans un article précédent, Cody a de nouveau remercié les fans d’avoir « fait leur coming out », ajoutant dans la vidéo d’accompagnement que « ce fut une journée tellement incroyable ».

Diesel n’était pas le seul membre de la franchise Fast & Furious à montrer son soutien au cours du week-end. La star de la franchise Tyrese Gibson a également fait une apparition lors du FuelFest. Gibson a partagé les messages de Cody et Diesel dans un de ses propres messages qui comprenait également une photo d’eux trois sur scène. Il a sous-titré la galerie, « le câlin qui se fera sentir dans le monde entier », expliquant que Diesel « a sauté dans un avion privé, à ses propres frais parce qu’il ne voulait pas qu’un autre jour passe sans serrer Cody Walker dans ses bras la semaine même que nous avons tous perdu notre frère… Vrooooommm quoi qu’il en coûte, nous garderons l’héritage de Paul Walker vivant !!!!!!! »

L’événement du week-end est survenu quelques jours seulement après que la fille de Walker, Meadow Walker, a partagé un hommage émouvant alors qu’elle marquait l’anniversaire de la mort de son père. Sur Instagram, Meadow, qui avait 15 ans lorsque Walker est décédée, a partagé une photo d’elle et de son père en écrivant : « Tu m’aimes et tu me manques sans fin. Aujourd’hui et tous les jours, je célèbre ta vie, ton amour. Et toi, mon meilleur ami. «