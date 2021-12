Le frère de Paul Walker et Vin Diesel se réunissent après le 8e anniversaire de la mort

Vin a inclus dans son article une photo de Meadow dans sa robe de mariée et une image de sa fille de 13 ans, Hania Sinclair. L’acteur est aussi père-fils Vincent Sinclair, 11 ans et fille de 6 ans Pauline Sinclair, qui porte le nom de Paul.

« Je vous ai dit que j’étais sur le point d’avoir un bébé et que je ne savais pas à quoi m’attendre à l’hôpital où je me rendais après le travail », a écrit Vin. « Je n’oublierai jamais ce que vous m’avez dit… vous avez dit que beaucoup de durs vous diront d’attendre à l’extérieur de la salle d’accouchement, mais c’est faux. Allez-y, coupez le cordon ombilical et ce sera le meilleur jour de ta vie. Tu parlais bien sûr par expérience, ayant déjà un ange à toi. Cela fait huit ans aujourd’hui… et il ne se passe pas un jour sans que je ne réfléchisse à la fraternité que nous avons eu la chance d’avoir. .. mais vous le savez. »

Il a poursuivi: « Les tragédies de la vie sont toujours suivies des bénédictions de la vie si vous restez ouvert et avez la foi. Regardez cette photo Pablo, elle vous fera sourire. Le même ange que vous m’avez aidé à préparer de la plus belle façon avec votre le conseil fraternel est le même ange que précieux Meadow a demandé pour être sa demoiselle d’honneur. Comment aurais-je pu le savoir sur le tournage de Fast en 2008, mais peut-être que vous l’avez fait. Vous me manquez. Mes enfants me disent toujours cet oncle Paul est avec toi papa, toujours… et je sais dans mon coeur qu’ils ont raison. Tu me manques Pablo… «