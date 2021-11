Le frère de Ree Drummond, qui est déjà apparu dans « Pioneer Woman », est décédé

Le frère de Ree Drummond est décédé, laissant en deuil de nombreux habitants de l’État d’origine de sa famille, l’Oklahoma.

Une publication sur les réseaux sociaux partagée par la sœur de Drummond mardi a révélé que leur frère, Michael Smith, était récemment décédé.

« Nous avons perdu Michael, mon doux et merveilleux frère, le week-end dernier. Il était unique en son genre et il manquera à tant de personnes qui l’aimaient. Je suis très reconnaissant pour sa vie, les liens qu’il a établis et ses esprit attentionné, amusant et indépendant. Je t’aime pour toujours, Mikey », a écrit Betsy Smith.

Un représentant du blogueur culinaire et star de « Pioneer Woman » n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News.

LES RÉSULTATS DU RAPPORT D’AUTOPSIE ET ​​DE TOXICOLOGIE DE TAWNY KITAEN RÉVÉLÉS

Le frère de Ree Drummond, Mike Smith, est décédé (Photo de : Tyler Essary/NBC/NBCU Photo Bank via .)

Dans un autre article partagé sur Facebook, Bartlesville, un habitant de l’Oklahoma, Dan Dalton, a décrit le frère du blogueur culinaire comme une « icône » locale.

« C’est avec un cœur triste d’annoncer que l’icône de Bartlesville, Michael Smith, est allé au paradis. Il est bien connu de presque tout le monde à Bartlesville et dans d’autres parties de l’État et connu à l’échelle nationale grâce à Ree Drummond, sa célèbre sœur. C’est agréable de savoir qu’il est allé vite et qu’il n’a pas souffert. Dieu a été très bon avec mon ami préféré. Je sais qu’il se fait plein de nouveaux amis au paradis », peut-on lire dans le message.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À NOTRE NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Selon un rapport local, le frère de Drummond avait des besoins particuliers. Il a fait une apparition dans son émission télévisée sur Food Network dans la saison 7 et était connu sous le nom de « Cowboy Mike ».

Ree Drummond et son mari Ladd vivent en Oklahoma dans un vaste ranch. (.)

En 2013, Drummond a publié en ligne l’épisode mettant en vedette son frère, l’appelant son « épisode préféré… pour des raisons évidentes ».

La cause du décès n’a pas été dévoilée. Drummond n’a pas encore commenté publiquement.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À L’APPLICATION FOX NEWS

La « Pioneer Woman » est connue pour son émission culinaire et son blog culinaire à succès et a transformé son amour de la cuisine et des desserts en un empire dans son État d’origine, l’Oklahoma, où elle et son mari, Ladd Drummond, vivent dans un ranch.