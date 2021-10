Le frère de Sean Taylor dit qu’il a reçu un court préavis pour la cérémonie de retrait du maillot

Le frère cadet de Sean Taylor a déclaré qu’il avait également reçu un court préavis de la cérémonie de retrait du maillot de l’équipe de football de Washington pour le défunt arrière défensif qui a été tué en 2007.

Washington a annoncé jeudi que le numéro 21 de Taylor sera retiré lors du match de l’équipe contre les Chiefs de Kansas City. La décision a attiré l’attention des fans comme étant un préavis trop court, tandis que certains ont même vu l’annonce comme une décision de relations publiques, car l’organisation était une fois de plus liée aux actes répréhensibles de l’ancien président de l’équipe Bruce Allen.

La sécurité des Redskins de Washington, Sean Taylor, lève la main pour saluer les fans après que les Redskins ont vaincu les Eagles de Philadelphie à Philadelphie dans cette photo d’archive du 1er janvier 2006. Taylor, qui a été tué par balle dans sa résidence de Floride le 26 novembre 2007, a été élu joueur titulaire du NFL Pro Bowl à titre posthume le 18 décembre 2007. (REUTERS/Tim Shaffer/Files)

Gabe Taylor, qui joue la sécurité à l’Université Rice, a déclaré à 106.7 The Fan qu’il a découvert plus tôt dans la semaine.

« Non, je n’en ai pas entendu parler depuis un moment. Je l’ai découvert probablement, je dirai comme il y a quatre jours », a-t-il déclaré à l’émission de radio.

Taylor a ajouté que c’était toujours un honneur d’être à l’événement.

« Cela signifie beaucoup. Washington est comme une deuxième maison. Je suis excité. Je suis fier. Et je peux dire que le numéro de mon frère est à la retraite dans la NFL. »

Ryan Clark, un ancien joueur de la NFL devenu personnalité ESPN, a défendu la décision de Washington. Il a dit qu’il était au courant depuis des mois et qu’il avait parlé à l’ancien porteur de ballon Tim Hightower du week-end des anciens de l’équipe.

Jason Wright, l’actuel président de l’équipe de Washington, a publié une déclaration d’excuses concernant le moment de la cérémonie.

« Nous pensions que conserver les nouvelles pour une révélation de la semaine du jeu était le meilleur moyen de concentrer le message sur Sean et son héritage », a déclaré Write dans la note. « Nous n’avions pas réalisé que tant d’entre vous voulaient faire un voyage à FedExField pour être présents à ce moment – un véritable manque de compréhension de ce dont vous, l’élément vital de cette franchise, aviez besoin pour pleurer notre perte collective et célébrer la perte de Sean héritage », a-t-il déclaré.

31 octobre 2020 ; Hattiesburg, Mississippi, États-Unis ; Southern Miss Golden Eagles receveur Demarcus Jones (0) exécute le ballon contre Rice Owls arrière défensif Gabe Taylor (26) au deuxième trimestre au stade MM Roberts. (Chuck Cook-USA TODAY Sports)

« En tant que gars qui voulait vraiment que nous commencions à honorer les joueurs mieux et différemment – en fonction de ce qu’ils ont payé dans le sang, la sueur et les larmes – je suis en colère et triste que nous ayons raté votre opportunité d’honorer Sean en personne ce week-end. J’ai un pincement au ventre en sachant à quel point nous avons laissé tomber tant d’entre vous. »

Washington a sélectionné Taylor avec le choix n ° 5 du repêchage 2004 de la NFL. Il a été deux fois Pro Bowler avant d’être tué lors d’une tentative de vol ratée en 2007.

La famille de Taylor se joindra à l’équipe pour la cérémonie sur le terrain, les joueurs porteront un bâton pour rendre hommage au demi défensif et les entraîneurs porteront une épinglette no 21. Taylor est le seul joueur de l’histoire de la franchise à retirer son maillot.

Un porte-parole de l’équipe a déclaré à ESPN que l’équipe avait commencé à planifier la cérémonie avant la saison.

Sean Taylor # 21 des Redskins de Washington se réchauffe avant le match contre les Eagles de Philadelphie le 11 novembre 2007 au FedEx Field de Landover, Maryland. (Photo de G Fiume/.)

« Nous avons planifié l’hommage de ce week-end à Sean Taylor depuis avant le début de la saison en partenariat avec la famille de Sean Taylor et dans le cadre de nos activités du week-end des anciens. … Nous nous excusons auprès des fans qui auraient aimé plus de préavis et continuerons à partager avec les fans comment nous célébrerons l’héritage de Sean Taylor au cours du mois prochain », indique le communiqué.