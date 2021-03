Le frère de Sharon, Zack, se présente pour la retrouver? ⋆ 10z viral

Sharon reçoit une visite surprise de Zack (Photo: BBC)

Le mystérieux Zack Hudson (James Farrar) a eu un impact considérable lors de ses premières scènes dans EastEnders. Le voyant pour la première fois à la veillée de Gavin, Sharon Watts (Letitia Dean) a été décontenancée de voir quelqu’un qui ressentait la même chose qu’elle avait envers le diabolique Gavin.

Après que Zack ait agacé les amis et la famille de Gavin, il s’est caché dans la voiture de Kathy (Gillian Taylforth), et avant de partir, il a révélé à Kathy et Sharon que Gavin était son père, laissant Sharon stupéfaite de découvrir qu’elle avait un frère secret.

Heureusement, zoomer dans une voiture chic n’était pas le dernier de Zack, car il arrive bientôt à Walford, mais est-ce parce qu’il veut faire connaissance avec Sharon?

Après que Sharon ait raté son genre de rendez-vous avec Kheerat (Jaz Deol) parce qu’elle était trop occupée à aider Jean (Gillian Wright), Jean lui a ensuite rappelé de chérir sa famille avant d’admettre qu’elle aurait peut-être dépassé le cap et après avoir entendu une voiture tirer vers le haut, ils sortent pour voir Zack.

Bien que Sharon lui ait dit de partir, Zack achète le petit-déjeuner de Sharon lorsque Kheerat l’interrompt.

Alors que Sharon essaie de faire amende honorable avec Kheerat, Zack glisse ses clés.

Que fait Zack?

Sharon trouve plus tard Zack en train de regarder à travers sa chambre… mais pourquoi?

Si vous avez un feuilleton ou une histoire télévisée, une vidéo ou des images, contactez-nous en nous envoyant un e-mail à soaps@metro.co.uk – nous serions ravis de vous entendre.

Rejoignez la communauté en laissant un commentaire ci-dessous et restez au courant de toutes les choses sur notre page d’accueil.

La newsletter Savons

Comprend du contenu exclusif, des spoilers et des interviews avant qu’ils ne soient vus sur le site. En savoir plus «

Lien source

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();