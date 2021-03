Le frère de Suvendu Adhikari «  attaqué  », la candidate de la CPIM Susanta Ghosh chahut le jour du scrutin au Bengale occidental

Sous la direction du président du bloc TMC Ram Govind Das et de son épouse, le trucage du scrutin était en cours dans trois isoloirs, a allégué Soumendu Adhikari.

Au Bengale occidental, le vote dans la première phase pour 30 sièges d’assemblée est en cours. Bien que des incidents de violence sporadiques aient été signalés dans certains endroits, le scrutin s’est déroulé dans la plupart des cas pacifiques. Le frère du TMC turncoat et du candidat BJP Nandigram Suvendu Adhikari, Soumendu Adhikari, a été attaqué à Kanthi par des partisans du TMC, selon le BJP. Sa voiture a été vandalisée et le conducteur a été blessé lors de l’attaque. Le député TMC Dibyendu Adhikari, qui se trouve être le frère de Suvendu, a allégué le rôle du président du bloc TMC Ram Govind Das dans l’attaque. «J’ai appris que le véhicule de Soumendu Adhikari avait été attaqué à Contai avec l’aide du président du bloc TMC Ram Govind Das. Soumendu n’est pas blessé. Le chauffeur a été battu. J’ai informé l’observateur de police », a-t-il déclaré.

Soumendu Adhikari a déclaré: «Sous la direction du président du bloc TMC, Ram Govind Das, et de son épouse, le trucage du scrutin était en cours dans trois bureaux de vote. Mon arrivée ici a créé un problème pour qu’ils continuent leurs méfaits. Ils ont donc attaqué ma voiture et battu mon chauffeur », a déclaré Adhikari.

Auparavant, il avait allégué que les électeurs étaient influencés dans certains domaines par le TMC. «Les électeurs sont influencés et empêchés de voter à l’isoloir 149. Dans l’ensemble, le scrutin se déroule de manière pacifique. Les MVE fonctionnent mal à certains endroits, cela se produit dans tous les bureaux de vote, la Commission électorale est en train d’enquêter », a déclaré Soumendu Adhikari.

Lors d’un autre incident, la police a déclaré que Susanta Ghosh, candidat du CPI (M), avait été chahuté et que des pierres auraient été lancées sur sa voiture par des partisans du TMC dans le siège Salboni de Paschim Medinipur. Un témoin oculaire a déclaré que dès que Ghosh est arrivé à Salboni Bazar, des partisans du TMC l’ont gherao et l’ont chahuté, à la suite de quoi ils ont également attaqué sa voiture. Les forces de sécurité ont par la suite atteint les lieux et l’ont escorté en toute sécurité.

Selon les rapports, les électeurs de plusieurs régions, y compris Bhagabanpur à Egra et Midnapore se sont plaints d’intimidation des forces centrales qui les ont emmenés en toute sécurité à l’isoloir.

Le vote au Bengale occidental se déroulera en huit phases et les résultats seront annoncés le 2 mai.

