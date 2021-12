Le frère du demi de coin des Chiefs mortellement poignardé en Louisiane

MINDEN, Louisiane – Le frère aîné du demi de coin des Chiefs de Kansas City, L’Jarius Sneed, a été tué par une femme dans le nord de la Louisiane vendredi soir, a annoncé la police.

T’Qarontarion « TQ » Harrison a été poignardé à Minden, a rapporté KTBS-TV. Le chef de la police, Steve Cropper, a déclaré que l’homme de 32 ans « est décédé d’un seul coup de couteau dans le dos, qui lui a perforé le poumon ». Un grand couteau de cuisine a été récupéré.

Harrison a essayé de se rendre dans un hôpital local, mais son véhicule a percuté le bâtiment, selon Cropper. Il a été transporté dans un autre centre médical, où il est décédé des suites d’une intervention chirurgicale d’urgence.

Angela Washington, 47 ans, a été arrêtée et accusée d’homicide au deuxième degré. Les autorités n’ont pas proposé de motif et il n’était pas immédiatement clair si elle avait un avocat qui pourrait commenter en son nom.

Sneed a déclaré au Kansas City Star dans un article publié le mois dernier qu’il créditait Harrison de l’avoir élevé pendant que ses parents étaient en prison. À 9 ans, Harrison a changé des couches, repassé des vêtements et a accompagné ses frères à l’école.

T’Qarontarion « TQ » Harrison, le frère aîné du demi de coin des Chiefs L’Jarius Sneed (ci-dessus), a été poignardé à Minden, en Louisiane, selon un rapport de KTBS. .

Harrison a qualifié Sneed, 24 ans, de « mon petit mec » lorsqu’il a parlé au journal et a décrit leur relation comme « plus proche que la plupart des frères à cause de ce que nous avons vécu dans la vie ».

Les Chiefs ont ajouté Sneed à leur rapport sur les blessures samedi et ont déclaré dans un tweet qu’il était discutable pour le match de dimanche contre les Raiders de Las Vegas, citant des « raisons non liées aux blessures (personnelles).