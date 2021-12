Le frère du joueur de l’équipe de football de Washington, Montez Sweat, tué lors d’une fusillade

Le frère du joueur de ligne défensive de l’équipe de football de Washington, Montez Sweat, a été tué par balle en Virginie mardi, selon PEOPLE. Anthony Sweat, 27 ans, a été abattu dans le comté de Henrico et déclaré mort sur les lieux. Les détails de la fusillade n’avaient pas été dévoilés jeudi matin. L’entraîneur-chef de Washington, Ron Rivera, a évoqué la situation mercredi.

« C’est dur, et nos pensées et nos prières accompagnent les familles », a déclaré Rivera à Richmond.com. « Nous essayons de nous assurer que les joueurs comprennent que nous sommes là pour eux. Nous avons une psychologue d’équipe et elle est disponible, ainsi que moi-même. [and the other coaches]. … Nous sommes là pour eux. »

C’est la deuxième tragédie à frapper Washington en une semaine. Le 23 décembre, la sécurité Deshazor Everett a été impliquée dans un accident de voiture qui a tué sa petite amie, Olivia Peters. Everett est l’un des capitaines de l’équipe et a depuis été libéré de l’hôpital.

« C’est définitivement un défi pour nous tous », a déclaré le receveur de Washington Terry McLaurin lorsqu’on lui a demandé quels étaient les problèmes auxquels l’équipe a été confrontée toute l’année, selon ESPN. « Vous ne savez pas ce que les gens traversent sur le plan personnel en dehors de ce bâtiment. Nous sommes tous humains et nous traversons tous des choses bien plus importantes que le football. »

« Je veux dire, chaque pièce a été affectée par quelque chose, que ce soit COVID, des blessures, n’importe quoi », a déclaré le quart-arrière de Washington Taylor Heinicke. « Donc, en tant qu’équipe, nous nous sommes tous appuyés les uns sur les autres et avons essayé de passer au travers les uns avec les autres. De toute évidence, les capitaines ont fait un excellent travail pour maintenir le navire à flot, mais je pense que dans l’ensemble, en tant qu’équipe, nous avons ont fait du bon travail en s’appuyant les uns sur les autres. » Washington a perdu les trois matchs perdus, dont une défaite 56-14 contre les Cowboys de Dallas dimanche. Ils doivent gagner les deux prochains matchs pour avoir une chance de participer aux séries éliminatoires.

Montez Sweat, 25 ans, a été sélectionné par Washington au premier tour du repêchage de la NFL 2019. Il a connu une solide saison recrue, enregistrant 50 plaqués, sept sacs et deux échappés forcés. Il a amélioré ces chiffres en 2020, totalisant 45 plaqués, neuf sacs, deux échappés forcés et une interception qui a été renvoyée pour un touché. Jusqu’à présent cette saison, Sweat a réussi 24 plaqués, cinq sacs et trois échappés en 10 matchs.