Le frère du rappeur C-Kan est tué après un match de football à Guadalajara – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

Le rappeur Daniel Maldonado Ramos, connu sous le nom d’El Ruffian et frère du rappeur C-Kan, est décédé à la clinique 78 de Guadalajara, Jalisco, après avoir été abattu lors d’un match de football dans le quartier de Nueva Provincia.

“Arrêtez de m’envoyer des messages qui me brisent davantage, priez pour lui ou allez le virer. Laissez les questions et l’intrigue pour une autre occasion, merci à tous pour les messages d’amour à son égard », lit-on dans un message posté sur le compte Instagram du rappeur.

Daniel Maldonado Ramos a assisté à un tournoi de football hier après-midi sur les terrains du Club Deportivo Provincia, au coin des rues Telegrafistas et Arquímides, et après une partie pendant le match, une discussion a commencé et les esprits se sont réchauffés.

Une fois le match terminé, les assaillants ont attendu le rappeur à la périphérie des courts et lui ont tiré dessus avec une arme à feu dans l’abdomen.

