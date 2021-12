Le frère d’Ivan Hall, ancien élève de Bachelorette, fait face à de graves accusations. Selon TMZ, le frère d’Ivan, Gabriel Hall, a été arrêté et accusé du meurtre de Carlos Veliz Jr. à Abilene, au Texas. Gabriel est apparu aux côtés de son frère sur The Bachelorette, qui a été diffusé fin 2020.

Gabriel a été arrêté pour la première fois en septembre pour des accusations sans rapport. Il était considéré comme un suspect dans le meurtre de Veliz Jr. à l’époque. Cependant, il a été libéré de prison deux semaines plus tard après avoir déposé une caution, selon Heavy.com. Un mois après sa sortie de prison, il a de nouveau été arrêté. Lors de son arrestation ultérieure, il a été inculpé de meurtre. TMZ a obtenu des documents juridiques relatifs à la situation, qui exprimaient que Gabriel et Veliz Jr. étaient impliqués dans une sorte de dispute verbale au petit matin du 31 août. L’incident s’est terminé lorsque Gabriel aurait tiré sur Veliz Jr.

Les autorités ont ensuite pu relier Gabriel au crime après avoir découvert des images de surveillance de la zone liées à une voiture qu’il louait. En plus des images, la police a trouvé une douille d’obus usagée dans le véhicule de Gabriel. Ils ont également déterminé que des résidus de balles se trouvaient sur les mains et les vêtements de Gabriel. TMZ a rapporté que Gabriel a été accusé de meurtre, de possession d’une arme à feu par un criminel, de possession de méthamphétamine et d’autres accusations. Il est actuellement détenu en prison avec une caution de 400 000 $.

Le frère de Gabriel, Ivan, est apparu à l’origine dans la saison de The Bachelorette de Clare Crawley et Tayshia Adams. Alors que Crawley est parti au début de la saison pour poursuivre une relation avec Dale Moss, Ivan a pu établir une connexion avec Adams. Il a fini par se qualifier pour les trois derniers de cette saison. Avant d’être renvoyé chez lui, Adams a rencontré sa famille, dont Gabriel. Ivan a parlé ouvertement des problèmes juridiques passés de son frère, expliquant au responsable qu’il aide à élever la jeune fille de Gabriel à cause de ces mêmes problèmes.

« La plus grande surprise de la soirée était que mon frère était là », a déclaré Ivan après avoir vu Gabriel pendant la partie de la saison avec Hometown Date. « C’était juste une gamme d’émotions. Cela signifiait le monde pour moi. » Il a poursuivi : « C’est très spécial pour moi d’avoir mon frère ici. Il a grandi à mes côtés et me connaît le mieux. En fin de compte, c’est mon meilleur ami. » Comme mentionné précédemment, Ivan et Adams n’étaient pas censés l’être. Adams a fini par choisir Zac Clark, dont elle s’est récemment séparée. Ivan est apparu plus tard dans la saison 7 de Bachelor in Paradise.